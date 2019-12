Von: Björn Jahner | 16.12.19

Die Vorbereitungen zum Verteilstopp von Plastiktüten in Super- und Minimärkten haben auch Pattaya erreicht, wenn auch noch in unterschiedlicher Ausprägung. Foto: PR Pattaya

PATTAYA: In weniger als vier Wochen werden die großen Einzelhändler auf Plastiktüten für das Verpacken von Einkäufen verzichten.

Viele Urlauber und Residenten in Pattaya sind gespannt, ob die Ankündigung auch tatsächlich umgesetzt wird. Bisher fallen die Vorbereitungen für den Plas­tiktüten-Bann ab dem 1. Januar kommenden Jahres unterschiedlich aus: Während in einigen Minimärkten selbst kleinste Einkäufe immer noch munter eingetütet werden und die Kassierer erstaunt reagieren, wenn man eine Plastiktüte für seine Einkäufe verweigert, werden in anderen bereits Stoffbeutel ausgehändigt. So verzichten bereits jetzt vereinzelte FamilyMart-Filialen auf Plas­tiktüten und händigen ihren Kunden stattdessen Stoffbeutel für acht Baht pro Stück aus. In der Übergangsphase zumeist sogar noch gratis!