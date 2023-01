Vorbereitung auf die Rückkehr der Chinesen

Von: Björn Jahner | 25.01.23

PATTAYA: Am Dienstag (24. Januar 2023) traf sich der thailändisch-chinesische Tourismusverband mit Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet. Auf dem Treffen im Rathaus wurden Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Rückkehr der chinesischen Touristenmassen erörtert.

Es erfolgte ein Brainstorming darüber, wie Pattaya den erwarteten Zustrom chinesischer Touristen bewältigen kann, nachdem Peking am 8. Januar 2023 seine Grenzen nach drei Jahren Covid-19-Beschränkungen wieder geöffnet hatte.

Chanaphan Kaewklachaiwut, der Vorsitzende der Vereinigung, riet dem Bürgermeister, dass die Stadt die Sicherheit und Hygiene erhöhen sollte. Maßnahmen wie diese würden das Vertrauen stärken und die chinesischen Touristen beeindrucken, betonte Khun Chanaphan.

Er sagte, dass ein Reiseunternehmen seines Verbandes ein Reisepaket für chinesische Touristen zusammenstellen würde, das in drei Kategorien erhältlich ist: Luxus, mittel und normal. Diese Touristen würden zu Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von Pattaya geführt, die von der thailändisch-chinesischen Tourismusvereinigung qualitätsgesichert worden seien.

Khun Chanaphan schätzte, dass die Zahl der chinesischen Touristen, die in diesem Jahr nach Pattaya reisen, sicherlich die Zahl von zwei Millionen Touristen vor der Pandemie übertreffen wird.

Pattaya bemüht sich auch um eine Beschleunigung der Bauarbeiten an der Second Road in Erwartung der Rückkehr von Reisebussen mit chinesischen Touristen in dieses Gebiet. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Arbeiten nicht vor Songkran im April dieses Jahres abgeschlossen sein werden.