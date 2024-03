Von: Redaktion (dpa) | 30.03.24 | Aktualisiert um: 00:40

BERLIN:

Bayer Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Der souveräne Spitzenreiter Leverkusen - dessen Trainer auch in der neuen Saison Xabi Alonso sein wird - hofft auf einen Ausrutscher der Bayern im Top-Duell mit dem BVB und könnte seinen Vorsprung an der Spitze mit einem Sieg weiter ausbauen. Hoffenheim hat noch den eventuell wichtigen siebten Platz im Blick.

Statistik: Von 19 Heimspielen in dieser Spielzeit hat Bayer 17 gewonnen, doch gegen Hoffenheim gab es in den letzten sieben Spielen in der BayArena nur einen Sieg.

Personal: Die Leverkusener Arthur, Palacios und Boniface befinden sich noch im Aufbautraining. Bei den Gästen fehlen John, Berisha, Geiger (alle verletzt) und Brooks (Rotsperre).

Besonderes: Sollten die Leverkusener auch das 39. Pflichtspiel in Serie unbesiegt überstehen, könnten sie am nächsten Mittwoch im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf mit dem 40. Spiel ohne Niederlage ins Endspiel einziehen

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Für die seit vier Pflichtspielen sieglosen Gastgeber geht es nach dem verpassten Einzug ins Pokal-Halbfinale noch um die nötigen Punkte, um nicht mehr in Abstiegssorgen zu geraten. Freiburg hat den Kampf ums internationale Geschäft noch nicht aufgegeben.

Statistik: Die Gladbacher sind seit fünf Heimspielen gegen Freiburg sieglos und kassierten beim 0:6 im Dezember 2021 eine der höchsten Heimniederlagen in der Bundesliga. Die Gesamtbilanz vor dem 44. Bundesliga-Duell beider Teams ist allerdings fast ausgeglichen.

Personal: Bei den Gastgebern kehrt Kapitän Omlin nach langer Verletzungspause wieder ins Tor zurück. Mittelfeldspieler Koné fällt aus. Freiburg muss auf Weißhaupt verzichten, Sallai ist fraglich, und Ginter sowie Lienhart sind wohl eher nicht dabei.

Besonderes: Auftakt der Abschiedstour von Freiburgs Trainer Streich. Noch acht Spiele bleibt der charismatische Coach seinem Team nach zwölf Jahren als Chef erhalten.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Die Eintracht will Rang sechs mit einem Heimsieg festigen. Union hat bereits neun Punkte Polster auf Relegationsplatz 16.

Statistik: Seit dem Aufstieg der Berliner gewann Union nur ein Bundesliga-Spiel in Frankfurt. Die letzten drei Heimspiele entschied die Eintracht für sich.

Personal: Bei Frankfurt ist der Einsatz von Mittelfeldspieler Larsson fraglich. Union muss auf Schäfer (gesperrt) und Haberer (verletzt) verzichten.

Besonderes: Gespielt wird auf dem Rasen, den Bundestrainer Julian Nagelsmann am Dienstagabend als «Katastrophe» bezeichnet hatte.

RB Leipzig - FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Leipzig ist aktuell Fünfter und benötigt im Kampf um die Champions League jeden Punkt. Selbiges gilt für die auf dem Relegationsplatz stehenden Mainzer im Hinblick auf den Klassenerhalt.

Statistik: Die Gesamtbilanz spricht für Leipzig, doch Mainz hat die vergangenen drei Spiele gegen die Sachsen nicht verloren. Zweimal siegte der FSV, einmal holte Mainz einen Punkt.

Personal: Leipzigs Nationalspieler Klostermann ist zurück im Training, für die Startelf dürfte es noch nicht reichen.

Besonderes: Mainz wartet auswärts seit 17 Spielen auf einen Sieg. Der bisher letzte gelang am 1. April 2023 in Leipzig.

Werder Bremen - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Situation: Beide Clubs hatten zuletzt ihre Probleme. Der VfL ist seit elf Liga-Partien sieglos. Die Bremer gehen deutlich besser durch die Saison, aber haben die vergangenen drei Spiele verloren.

Statistik: Coach Werner hat mit den Grün-Weißen bisher nicht gegen die Niedersachsen verloren.

Personal: Werder geht ohne die angeschlagenen Stürmer Njinmah und Kownacki ins Spiel. Abwehrspieler Stark muss weiter pausieren. Lynen, Stage und Weiser fehlen wegen ihrer Gelbsperren. Bei Wolfsburg droht Casteels weiter auszufallen, auch Wind ist fraglich.

Besonderes: Hasenhüttl steht vor seinem Debüt als Trainer der Wolfsburger.

Bayern München - Borussia Dortmund (Samstag. 18.30 Uhr)

Situation: Auch wenn es nicht um die Tabellenspitze geht, dieses Spiel bleibt besonders. Bayern will im Flow bleiben und seine Minichance auf den Titel wahren, Dortmund kämpft um die Champions League.

Statistik: Der FC Bayern ist seit zehn Bundesliga-Spielen gegen Dortmund ungeschlagen, zu Hause gab es zuletzt neun Siege in Folge mit 37 erzielten Toren.

Personal: Kane ist einsatzbereit, Neuer fehlt. Der BVB muss auf den gesperrten Sabitzer und den verletzten Bensebaini verzichten. Der Einsatz von Stammkeeper Kobel ist fraglich.

Besonderes: Wenn der frühere Bayern-Profi Hummels spielt, würde er einen Klassiker-Rekord aufstellen: Zum 29. Mal wäre Hummels bei einem Bundesliga-Spiel zwischen Bayern und Dortmund dabei. Das wäre einmal mehr als Zorc.

FC Augsburg - 1. FC Köln (Sonntag, 15.30 Uhr)

Situation: Die Augsburger sind - neben Leverkusen - das Team der Stunde und könnten mit einem Sieg in der Tabelle noch näher an die internationalen Ränge klettern. Köln indes kämpft im Tabellenkeller um jeden Punkt für den Relegationsrang.

Statistik: Mit zuletzt vier Bundesliga-Siegen egalisierte der FCA einen Vereinsrekord - gegen Köln aber konnten die Schwaben seit 2017 daheim nicht mehr gewinnen.

Personal: FCA-Kapitän und Topscorer Demirovic fehlt gelb-gesperrt. Die Domstädter hoffen auf ein Kader-Comeback von Waldschmidt nach dessen Wadenbeinbruch. Der Einsatz von Kilian ist fraglich.

Besonderes: Köln lässt im Saisonfinale nichts unversucht und bezog zur Motivation in der Länderspielpause noch mal ein Kurz-Trainingslager in Spanien.

VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim (Sonntag, 17.30 Uhr)

Situation: Der VfB hofft, den Schwung seiner deutschen Nationalspieler mit ins Rennen um die Champions-League-Qualifikation mitnehmen zu können. Heidenheim will seinen Negativtrend der vergangenen Wochen beenden.

Statistik: Der VfB ist seit acht Spielen ungeschlagen, davon gewann er sieben. Heidenheim wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Personal: Beim VfB ist Karazor fraglich, auch Millot und Ito sind angeschlagen. Ersatztorwart Bredlow fällt aus. Der FCH bangt um den Einsatz von Beste, Maloney und Beck.

Besonderes: Schmidt ist seit September 2007 Heidenheims Coach und damit der dienstälteste im deutschen Profifußball. In derselben Zeit saßen 19 unterschiedliche Trainer auf der VfB-Bank. In der Stuttgarter Arena wird die für die Heim-EM modernisierte Haupttribüne wiedereröffnet.

VfL Bochum - Darmstadt 98 (Sonntag, 19.30 Uhr)

Situation: Der Tabellen-15. Bochum verlor die vergangenen vier Bundesliga-Partien. Schlusslicht Darmstadt ist seit 19 Punktspielen ohne Sieg.

Statistik: Der VfL ist einer von nur vier Vereinen, gegen den die Lilien eine positive Bundesliga-Bilanz haben: Nach drei Siegen in den ersten drei Duellen gab es zuletzt aber zwei Niederlagen.

Personal: Dem VfL fehlen Oermann und der gesperrte Kwarteng. Dafür sind Bero und Antwi-Adjei wieder dabei. Die Gäste müssen auf Bader, Holland, Franjic, Mehlem, Nürnberger und Hornby verzichten.

Besonderes: Torsten Lieberknecht feiert Jubiläum. Für Darmstadts Aufstiegstrainer ist es das 100. Pflichtspiel als Chefcoach der Lilien.