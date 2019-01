Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.19

Papst Franziskus fährt mit dem Papamobil durch die Menschenmengen in Panama. Foto: epa/Ettore Ferrari

Weltjugendtag mit Papst Franziskus geht zu Ende

PANAMA-STADT (dpa) - Nach sechs Tagen geht der Weltjugendtag der katholischen Kirche in Panama am Sonntag zu Ende.



Zum Abschluss des größten Katholikentreffens der Welt will Papst Franziskus um 14.00 Uhr MEZ bei einer Messe in Panama-Stadt nochmals eine Ansprache halten und traditionell auch den Gastgeber des nächsten Weltjugendtages bekanntgeben.

FDP will Europawahlprogramm beschließen und Kandidaten küren

BERLIN (dpa) - Bei ihrem Europaparteitag will die FDP am Sonntag (10.00 Uhr) ihre Kandidaten für die Wahl zum EU-Parlament am 26. Mai küren.



Die Delegierten wollen in Berlin außerdem das Wahlprogramm beschließen. «Die Einheit Europas ist das Beste, was uns allen passieren konnte», heißt es im Leitantrag des Parteivorstands.

Russland erinnert mit Militärparade an Opfer der Leningrader Blockade

ST. PETERSBURG (dpa) - Zum 75. Jahrestag des Endes der Leningrader Blockade durch die deutsche Wehrmacht will Russland am Sonntag mit einer großen Militärparade der Toten gedenken.



Mehr als eine Million Menschen - ein Drittel der damaligen Bevölkerung - starben während der 900 Tage andauernden deutschen Einkesselung.

Deutschlands Handballer wollen gegen Frankreich WM-Bronze

HERNING (dpa) - Deutschlands Handballer wollen ihren starken Auftritt bei der WM mit der Bronzemedaille krönen.



Im Spiel um Platz drei strebt die DHB-Auswahl am Sonntag (14.30 Uhr) im dänischen Herning einen Sieg gegen den sechsmaligen Rekord-Weltmeister Frankreich an. Beide Teams standen sich bereits in der Vorrunde gegenüber und trennten sich dort 25:25. Den Weltmeister ermitteln im Anschluss um 17.30 Uhr Co-Gastgeber Dänemark und Norwegen.

Djokovic und Nadal bestreiten Finale der Australian Open

MELBOURNE (dpa) - Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und der zweitplatzierte Spanier Rafael Nadal bestreiten am Sonntag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) zum zweiten Mal nach 2012 das Endspiel der Australian Open.



Der Serbe hatte sich vor sieben Jahren in einem fast sechsstündigen Finale knapp durchgesetzt. Mit einem siebten Triumph wäre der 31-jährige Djokovic alleiniger Rekordsieger in Melbourne und würde seinen insgesamt 15. Grand-Slam-Titel holen.

Bayern nach Dortmund-Erfolg gegen VfB unter Zugzwang

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern muss am Sonntag (15.30 Uhr) im Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft nachlegen.



Nach dem 5:1-Sieg von Tabellenführer Borussia Dortmund gegen Hannover 96 wollen die Münchner in Schlagdistanz bleiben. Durch einen Sieg gegen den VfB Stuttgart würde der Rückstand auf die Dortmunder von aktuell neun wieder auf sechs Punkte verkürzt werden. Zum Abschluss des 19. Spieltags ist Champions-League-Anwärter RB Leipzig bei Fortuna Düsseldorf gefordert (18.00 Uhr).

Dahlmeier peilt 20. Weltcupsieg an

ANTHOLZ (dpa) - Als Mitfavoritin geht Deutschlands Top-Biathletin Laura Dahlmeier beim Weltcup in Antholz in den Massenstart.



Die Doppel-Olympiasiegerin will am Sonntag (12.45 Uhr) ihren 20. Weltcup-Sieg erkämpfen. Bei den Männern (15.30 Uhr) dürfte Johannes Thingnes Bö wieder das Maß aller Dinge sein.