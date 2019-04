PRISTINA/BERLIN (dpa) - Deutschland und Frankreich wollen Serbien und das Kosovo wieder zum Reden bewegen. Am Montag laden sie Vertreter von sechs Westbalkan-Staaten ins Kanzleramt. Die Erwartungen an Merkel sind groß.

Der festgefahrene Konflikt zwischen Serbien und seiner abtrünnigen früheren Provinz Kosovo soll bei einem Treffen in Berlin an diesem Montag neuen Schwung bekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben Staats- und Regierungschefs aus der Balkanregion zum «Austausch über die Stabilität und Entwicklung der Region» ins Kanzleramt eingeladen.

Der kosovarische Präsident Hashim Thaci hat große Erwartungen an die beiden Initiatoren: Sie müssten Serbiens Präsident Aleksandar Vucic «in aller Deutlichkeit» auffordern, das Kosovo zu akzeptieren, verlangte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Serbien muss die staatliche Existenz des Kosovos ohne jegliche Vorbedingungen anerkennen.» Vor allem von Merkel erwarte er kreative Ideen.

Das fast nur noch von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien hat dies allerdings nie akzeptiert und betrachtet seine ehemalige Provinz weiterhin als eigenes Staatsgebiet. Mehr als 100 andere Länder, darunter Deutschland, haben das Kosovo als Staat anerkannt - nicht allerdings Russland, China und die fünf EU-Länder Spanien, Slowakei, Rumänien, Griechenland und Zypern. Deshalb kann das Kosovo auch kein Mitglied der UN werden.

Merkel solle die fünf EU-Staaten davon überzeugen, das Kosovo anzuerkennen, sagte Thaci. «Sonst wird dieses Treffen keinen Nutzen haben und seinen Zweck nicht erfüllen.» Wunder erwarte er allerdings nicht.

An dem Treffen nehmen neben der Kanzlerin, Macron und Thaci Staats- und Regierungschefs von Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowenien und Vertreter der Europäischen Kommission teil. Die Konferenz soll den praktisch gescheiterten Annäherungsprozess zwischen Serbien und dem Kosovo wieder in Gang bringen.

Dabei verhandeln Thaci und Vucic unter Vermittlung der EU-Kommission. Zuletzt hatte Belgrad die Gespräche abgebrochen, nachdem die Regierung in Pristina Sonderzölle in Höhe von 100 Prozent auf Waren aus Serbien eingeführt hatte. Zuvor hatte Belgrad mit seinem diplomatischen Apparat und mit Schützenhilfe Russlands die Aufnahme des Kosovos in die internationale Polizeiorganisation Interpol verhindert.

Verschiedene Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo herbeizuführen, sind bislang versandet. Vucic will mit Thaci erst dann wieder reden, wenn die Sonderzölle abgeschafft sind. Thaci ist hingegen zur Fortführung der Gespräche bereit. «Der Dialog darf nicht an Vorbedingungen geknüpft sein», sagte er allerdings.

Deutschland und Frankreich begründen das Berliner Treffen damit, dass Stabilität und die gute Entwicklung der Balkanregion auch für sie «von großer Bedeutung» seien. Frankreich, das ein historisch enges Verhältnis zu Serbien hat, will in der Westbalkanregion wieder stärker Flagge zeigen. Die Region rückt zudem mehr in den Fokus von Großmächten wie China und Russland.

Serbien führt bereits seit 2014 Beitrittsverhandlungen mit der EU. Die Aussöhnung mit dem Kosovo gilt aber als zentrale Bedingung dafür, dass die Gespräche irgendwann einmal erfolgreich abgeschlossen werden können.

Dagegen können die Balkanländer Nordmazedonien und Albanien nach der Europawahl auf einen Start der Verhandlungen über einen EU-Beitritt hoffen. «Ich bin zuversichtlich, dass die EU-Kommission Ende Mai auf Basis der von den Mitgliedstaaten einstimmig beschlossenen Kriterien positive Empfehlungen für beide Länder vorlegen wird», sagte der zuständige Kommissar Johannes Hahn der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem Nordmazedonien habe sich den Start der Beitrittsverhandlungen durch Reformen und die Beilegung des Namensstreits mit Griechenland eindeutig verdient. Die EU-Staaten hatten der Aufnahme von Verhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien bereits im vergangenen Juni grundsätzlich zugestimmt.