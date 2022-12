Foto: The Nation

BANGKOK: Im Rahmen einer Kampagne des Ministeriums für Landverkehr (DLT) können Autofahrer ihre Fahrzeuge noch bis Ende dieses Monats kostenlos überprüfen lassen, bevor die sogenannten „sieben tödlichen Tage“ des Neujahrsverkehrs beginnen.

Die Kampagne „Free Car Checkup for Safe Driving“ läuft bis zum 31. Dezember 2022.

Die Neujahrs- und Songkran-Feiertage sind die beiden gefährlichsten Zeiten des Jahres auf thailändischen Straßen, da die Zahl der Unfälle in die Höhe schießt, wenn viele Menschen in ihre Heimatprovinzen reisen, wo sie ihre Verwandten besuchen. Zwischen 300 und 400 Menschen kommen jedes Jahr während der sieben Tage bei Verkehrsunfällen ums Leben.

Vor einer langen Fahrt sollte unbedingt der Zustand des Fahrzeugs überprüft werden, wodurch das Unfallrisiko reduziert wird, erklärte der DLT-Generaldirektor Jirut Wisanjit am Sonntag in den Medien. „Die Behörde führt daher gemeinsam mit Partnern eine Kampagne durch, im Rahmen derer Autofahrer bis zum Jahresende kostenlose Fahrzeugchecks erhalten“, so Khun Jirut.

Servicezentren, die mit dem Banner „Free Car Checkup for Safety Driving“ gekennzeichnet sind, bieten die kostenlose Überprüfung von 20 Punkten durch erfahrene Mechaniker an, darunter Bremssystem, Reifen, Motor, Motorölstand, Kühler, Luftfilter und Beleuchtung.

Zu den Partnern der Kampagne gehören der thailändische Verband der Automobilindustrie, das thailändische Automobilinstitut, der thailändische Verband der Motorradhersteller sowie führende Hersteller wie Toyota, Honda, Nissan, Isuzu, Mitsubishi und MG.

Khun Jirut forderte die Autofahrer außerdem auf, vor langen Fahrten mindestens acht Stunden zu schlafen und an einem sicheren Ort anzuhalten, um sich auszuruhen, wenn sie sich müde fühlen. „Am wichtigsten ist es, während der Fahrt keinen Alkohol zu konsumieren und die Verkehrsregeln zu befolgen“, fügte er hinzu.