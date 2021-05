Vor Besuch: London rügt Orban-Äußerungen über Muslime und Migranten

LONDON: Einen Tag vor dem Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in der britischen Hauptstadt hat sich die Regierung in London von dessen Äußerungen über Muslime und Migranten distanziert. Premierminister Boris Johnson habe die Darstellung von Muslimen als «Eindringlinge» und von Migration als «Gift» als «polarisierend und falsch», verurteilt sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag.

Der ungarische Regierungschef wird am Freitag in der Downing Street erwartet. Der Zeitpunkt nur wenige Monate nach dem Vollzug des Brexits und während einer diplomatischen Krise mit Belarus gilt als heikel. Orban hatte sich in der Vergangenheit lobend über den Brexit geäußert, beispielsweise habe Großbritannien dadurch einen Vorteil bei der Impfkampagne in der Coronavirus-Pandemie gehabt, so der rechtsnationale Politiker.

Der ungarische Ministerpräsident hat sich in den vergangenen Jahren als scharfer Kritiker der EU-Institutionen profiliert. Die «Brüsseler Bürokraten», wie er sie nennt, werfen ihm wiederum den Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in seinem Land vor. Zugleich pflegt Orban ein freundschaftliches Verhältnis zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Die außenpolitische Sprecherin der oppositionellen Labour-Partei, Lisa Nandy, rief Johnson dazu auf, von Orban eine robuste Haltung gegenüber Minsk und Moskau einzufordern. Auch die Versuche Orbans, demokratische Werte zu untergraben, müssten zur Sprache kommen, so Nandy. Alles andere komme dem «Ausrollen eines roten Teppichs» gleich.

Man werde nicht davor zurückschrecken, Menschenrechtsfragen anzusprechen, betonte der Sprecher Johnsons. Er rechtfertigte das Treffen aber auch. Die Zusammenarbeit mit Ungarn sei «entscheidend für den Wohlstand und die Sicherheit Großbritanniens».