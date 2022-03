PATTAYA: Ab dem Flughafen U-Tapao–Rayong–Pattaya in der Ostküstenprovinz Rayong steuert Bangkok Airways zwei der beliebtesten Reiseziele im Süden Thailands per Direktflug an – Koh Samui im südlichen Golf von Thailand und Phuket in der Andamanensee.

Die Flugroute U-Tapao (Pattaya)–Koh Samui wird jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag mit einer ATR 72-600 bedient. Der Hinflug (PG294) startet in U-Tapao um 16.10 Uhr und landet um 17.20 Uhr auf Koh Samui. Der Rückflug (PG293) vom Flughafen Samui erfolgt um 14.25 Uhr, Landung in U-Tapao um 15.40 Uhr.

Die Flugroute U-Tapao–Phuket wird jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag bedient, ebenfalls mit einer ATR 72-600. Der Hinflug (PG281) startet in U-Tapao um 14.25 Uhr und landet um 16.05 Uhr auf Phuket. Der Rückflug (PG282) vom Phuket International Airport erfolgt um 12.15 Uhr, Landung in U-Tapao um 13.55 Uhr.