Von der Leyen: EU muss mit Partnern legale Fluchtwege organisieren

BRÜSSEL: Sichere Fluchtrouten, ausreichende Neuansiedlungsquoten und operative Kontakte zu den Taliban: Aus Sicht von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen muss nach dem Machtwechsel in Afghanistan zügig gehandelt werden. Zudem will die Deutsche Lehren ziehen.

Ursula von der Leyen war von 2013 bis 2019 als deutsche Verteidigungsministerin für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan verantwortlich. Als Präsidentin der EU-Kommission muss sie sich nun mit den dramatischen Folgen der Abzugsentscheidung von US-Präsident Joe Biden beschäftigen. In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur äußerst sich die 62 Jahre alte CDU-Politikerin zum ersten Mal ausführlich zu den Entwicklungen der vergangenen Tage und zu den Vorbereitungen für eine mögliche neue Flüchtlingskrise.

Frage: Frau Präsidentin, Sie werden täglich über die Lage in Afghanistan unterrichtet. Wie stellt sich die Situation im Land derzeit aus Sicht der EU dar?

Antwort: Das Ganze ist eine Tragödie für die Menschen in Afghanistan und das ist ein schwerer Rückschlag für die internationale Gemeinschaft. Es ist eine schwierige, eine sehr unübersichtliche Lage, die sich stündlich ändert. Aber es ist uns bereits gelungen, das EU-Personal zu evakuieren - und wir haben auch von unseren afghanischen Kollegen inzwischen 160 einschließlich ihrer Familien in die EU gebracht. Mehr als 200 weitere müssen wir noch nach Europa bringen. Bedanken möchte ich mich vor allen Dingen bei Spanien. Es hat sich bereiterklärt, für die afghanischen Beschäftigten der EU ein Drehkreuz einzurichten. Dieses hilft bei der Ausstellung der notwendigen Visa und bei der Verteilung der Menschen auf die verschiedenen Mitgliedstaaten zur Neuansiedlung.

Frage: Der deutsche Außenminister Heiko Maas und andere europäische Politiker hatten im Frühjahr dafür plädiert, nicht bedingungslos aus Afghanistan abzuziehen. Die USA haben sich allerdings über alle Bedenken und Warnungen hinweggesetzt und nun sieht sich Europa mit einer Situation konfrontiert, die zahlreiche Afghaninnen und Afghanen zu einer Flucht in Richtung EU bewegen könnte. Muss eine der Lehren aus den Ereignissen sein, dass Europa so schnell wie möglich die militärische Abhängigkeit von den USA überwindet und strategisch wirklich autonom wird?

Antwort: Die Grundlage der militärischen Verteidigung ist und bleibt die Nato. Aber es ist richtig, dass die EU und ihre Mitgliedsstaaten über Mittel verfügen müssen, um die Herausforderungen der heutigen Welt zu meistern. Das hat uns auch die Covid-Pandemie gezeigt. Wir müssen aus diesen Krisen unsere Lehren ziehen. Eine der Lehren ist, dass wir dringend den Pakt für Migration und Asyl voranbringen müssen. Denn dieser Pakt gibt die Möglichkeit, dass wir uns mit der Verwaltung unserer Grenzen befassen, dass wir Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten herstellen und dass wir mit den Herkunfts- und Transitländern zusammenarbeiten. Zur strategischen Autonomie gehört auch immer die globale Zusammenarbeit.

Frage: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die «europäischen Freunde» jetzt aufgefordert, die Verantwortung für die aus Afghanistan kommenden Flüchtlinge zu übernehmen. Die Türkei habe nicht die Absicht, «Flüchtlingslager Europas» zu werden. Hat Erdogan da einen Punkt und wenn ja, wie wollen Sie für eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen sorgen?

Antwort: Es ist wichtig, dass alle an der Afghanistan-Mission beteiligten Staaten ausreichende Neuansiedlungsquoten und gesicherte Wege bereitstellen, damit wir die Schutzbedürftigen aufnehmen können. Ich meine damit vor allen Dingen diejenigen in Afghanistan, die in unmittelbarer Gefahr sind, also Journalisten, Menschenrechtsverteidiger, insbesondere Frauen und Mädchen, die in dem Land ein hohes Risiko haben, alle Rechte zu verlieren.

Ich möchte auf dem G7-Gipfel in der nächsten Woche an das Neuansiedlungsforum anknüpfen, das wir im Juli gemeinsam mit Kanada, mit den USA und dem UNHCR organisiert haben und auf dem wir vereinbart haben, dass wir unsere Anstrengungen koordinieren, um die dringend benötigten Lösungen für schutzbedürftige Flüchtlinge zu finden. Es ist jetzt an der Zeit, genau diese Verpflichtungen in die Tat umzusetzen. Wir müssen verhindern, dass die Menschen in die Hände von Schmugglern und Menschenhändlern fallen. Denn das bringt Afghanen, die vor dem Konflikt fliehen wollen, in eine mindestens ebenso große Gefahr. Und das heißt, dass wir Alternativen anbieten müssen - legale, sichere und von uns organisierte Wege.

Eines ist ganz klar: Wir sollten nicht warten, bis die Menschen an den Außengrenzen der Europäischen Union ankommen. Wir müssen uns schon im Vorfeld mit der Situation befassen. Die Kommission hat dafür das sogenannte Blueprint-Netzwerk gebildet mit den Mitgliedsstaaten, dem UNHCR, dem IOM und unseren Agenturen wie der Asylagentur oder Frontex. Sie treffen sich, um die Lage zu bewerten, vorbereitet zu sein und sich untereinander abzustimmen.

Frage: Wird sich die EU auch mit den Taliban an einen Tisch setzen, um eine neuen Flüchtlingskrise und eine humanitäre Katastrophe in Afghanistan zu verhindern?

Antwort: Ich unterscheide hier zwei Themen. Die Menschen, die dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, können nur dann unterstützt werden, wenn es operative Kontakte mit den Behörden gibt und somit auch mit den Taliban. Aber das ist streng zu unterscheiden von einem politischen Dialog - das eine ist mit dem anderen nicht verwoben. Ich finde es richtig, dass man auf pragmatischer Ebene miteinander redet und alles tut, was Menschenleben retten kann. Innerhalb Afghanistans gibt es rund 3,5 Millionen Binnenvertriebene. Und von denen sind 80 Prozent Frauen und Kinder. Hier müssen wir die internationalen Organisationen unterstützen, die im Land selber und in der Nachbarregion helfen.

Frage: Ist aus Ihrer Sicht klassische Entwicklungszusammenarbeit möglich, wenn es in Afghanistan künftig keine Demokratie mehr geben sollte? Im langfristigen EU-Haushalt waren dafür nach Angaben aus ihrem Haus bis 2027 eigentlich rund eine Milliarde Euro vorgesehen...

Antwort: Diese Hilfen sind an ganz strenge Kriterien geknüpft - an die Einhaltung der Menschenrechte, die gute Behandlung von Minderheiten, die Wahrung der Rechte von Frauen und Mädchen, um nur einige zu nennen. Das heißt: Von diesen Geldern kann kein einziger Euro an ein Regime gehen, das Frauen und Mädchen ihre vollen Freiheiten und Rechte verweigert. Die Entwicklungszusammenarbeitszahlungen stehen deshalb derzeit auf dem Prüfstand. Wir hören die Worte der Taliban, aber wir werden sie vor allem an ihren Taten messen.

Zur Person: Ursula von der Leyen (62) ist seit dem 1. Dezember 2019 Präsidentin der Europäischen Kommission. Zuvor war die CDU-Politikerin lange Bundesministerin, zuletzt der Verteidigung.