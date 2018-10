Von der Leyen beginnt Gespräche in Peking

Von: Redaktion DER FARANG | 22.10.18

Deutschlands Verteidigungsministerin Von der Leyen besichtigte am Samstag die Chinesische Mauer. Foto: epa/Roman Pilipey

PEKING (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) beginnt an diesem Montag in Peking sicherheitspolitischen Gespräche mit der chinesischen Militärführung.



Bei ihrem ersten Besuch in China trifft die Ministerin zunächst den Vizevorsitzenden der von Staats- und Parteichef Xi Jinping angeführten mächtigen Militärkommission, General Xu Qiliang. Mit Blick auf die Mitgliedschaft Deutschlands von Januar an im Weltsicherheitsrat will von der Leyen den Austausch mit der UN-Vetomacht China vertiefen.

Peking ist nach der Mongolei die zweite Station ihrer Reise nach Asien und Australien. Auf ihrem Programm steht auch ein Treffen mit ihrem Amtskollegen, General Wei Fenghe, sowie eine Rede vor der Verteidigungsuniversität und ein Besuch in einem Ausbildungslager der Vereinten Nationen für UN-Friedenseinsätze.