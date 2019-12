Von Chiang Rai nach Hangzhou

Von: Björn Jahner | 08.12.19

THAILAND: Der nach wie vor hohen Beliebtheit der thailändischen Bergwelt bei chinesischen Touristen trägt Thai AirAsia mit einer neuen Verbindung zwischen Chiang Rai und Hang­zhou Rechnung, Hauptstadt der chinesischen Provinz Zhejiang.

Die Route wird ab dem Mae Fah Luang Airport in Chiang Rai viermal pro Woche bedient; Abflug um 17.50 Uhr, Ankunft am Hangzhou Xiaoshan International Airport um 22.45 Uhr Ortszeit. Der Rückflug startet um 23.50 Uhr Ortszeit, Ankunft in Chiang Rai um 03.05 Uhr (+ 1 Tag). Die Flugzeit beträgt ca. vier Stunden. Hangzhou bildet das südliche Ende des alten Kaiserkanals, der in Peking beginnt. Infos: AirAsia.