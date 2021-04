Vom Thron auf den Lavafelsen - Vor 200 Jahren starb Napoleon

PARIS: Als Kaiser beherrschte er große Teile Europas. In Paris sind Brücken und ein Bahnhof nach seinen Siegen benannt. Beim Gedenken an Napoleon kommt eine nicht immer glorreiche Geschichte zum Vorschein.

Tyrann oder großer Reformer? Diktator oder genialer Visionär? 200 Jahre nach seinem Tod wird über Napoleon Bonaparte heftig gestritten. Frankreich rief anlässlich des runden Jahrestages bereits das «Année Napoléon» («Napoleonjahr») aus. Das Gedenken ist in Paris Chefsache: Staatspräsident Emmanuel Macron will bald an den Kaiser der Franzosen erinnern, Details dazu nannte der Regierungssprecher bisher nicht.

Napoleon starb am 5. Mai 1821 auf Sankt Helena. Auf der unwirtlichen Felseninsel im südlichen Atlantik verbrachte er seine letzten Jahre in der Verbannung - von Briten bewacht. Er wurde 51 Jahre alt.

«Das ist kein Ereignis mehr, es ist eine Nachricht», sagte Napoleons langjähriger Außenminister, Charles Maurice de Talleyrand, als er von dem Tod erfuhr. Später gelangten Napoleons sterbliche Überreste nach Frankreich. Sein Grab im Pariser Invalidendom zieht seit langem Einheimische und Besucher an.

Neue Bücher, Debatten im Fernsehen oder Versteigerungen kostbarer Souvenirs - der Mann mit dem Zweispitz-Hut ist im Heimatland sehr präsent. Die große Schau «Napoléon» in der Pariser Ausstellungshalle La Villette, die an diesem Mittwoch (14. April) öffnen sollte, wird wegen der Corona-Beschränkungen erst einmal keine Besucher empfangen.

Im Nachbarland Belgien, wo Napoleon 1815 in Waterloo seine größte Niederlage einsteckte, läuft hingegen bereits eine Ausstellung. Der ungewöhnliche Ort ist Napoleon, der Tempo als militärische Tugend predigte, durchaus angemessen: Die Exponate sind im Lütticher Bahnhof für Hochgeschwindigkeitszüge zu sehen.

Staatschef Macron steht bei seiner Würdigung ein Drahtseilakt bevor. Für die einen legte Napoleon mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch («Code civil»), dem Abitur oder der Notenbank Banque de France die Grundlagen für das moderne Frankreich. In der Mitte-Regierung gibt es zumindest einen Napoleon-Bewunderer: Bildungsminister Jean-Michel Blanquer sprach in einem Interview in Anspielung auf den berühmten Philosophen von einem «Descartes zu Pferde».

Für andere ist Napoleon ein Totengräber der Französischen Revolution (1789 -1799), der Errungenschaften wie die Abschaffung der Sklaverei in Überseegebieten zurückdrehte. Gerade die Sklaverei sorgt für eine heftige Debatte. Warum wurde sie unter Napoleon Bonaparte 1802 wiederhergestellt? Hatte seine damalige Frau Joséphine Einfluss? Sie stammte von einer Plantage auf der Karibikinsel Martinique, wo bis zu 300 Sklaven arbeiteten.

Die US-Professorin Marlene Daut meint, dass die frühere Kolonialmacht Frankreich lieber ihre Sklavereigeschichte aufarbeiten solle, anstatt eine «Ikone weißer Überlegenheit» zu feiern. Gemeint ist Napoleon. Er sei kein Held, der geehrt werden solle, resümierte die Hochschullehrerin von der University of Virginia unlängst in der «New York Times».

Frankreichs Regierungssprecher Gabriel Attal bezeichnete hingegen Napoleon als «eine bedeutende Figur unserer Geschichte». Der Korse, der in der Armee aufstieg, 1799 mit einem Staatsstreich an die Macht kam und sich 1804 zum Kaiser der Franzosen krönte, hinterließ unbestreitbar in Frankreich, Deutschland und weiteren Ländern Europas tiefe Spuren. «Was für ein Roman war mein Leben», sagte er einmal.

Sein Reich erstreckte sich 1812 von Lübeck an der Ostsee bis nach Rom am Tiber. Die «Grande Armée», in der auch viele Deutsche kämpften, marschierte bis Moskau. Seine Kriege forderten nach jüngeren Schätzungen allein in Frankreich bis zu eine Million Tote.

Wer im Élyséepalast über die Endlichkeit von Macht und Einfluss nachdenken will, braucht nicht aus dem Haus zu gehen. Im sogenannten Silbernen Salon des heutigen Präsidenten-Amtssitzes unterzeichnete Napoleon nach der Schlacht von Waterloo 1815 seine endgültige Abdankung. Das Zimmer ist original erhalten, eine Kopie des historischen Dokuments steht warnend auf dem Tisch.

Unweit des Élyséepalastes lebt der Napoleonkult von früher scheinbar ungebrochen fort: Die Statue der Herrschers thront auf der Vendôme-Säule im Herzen der Hauptstadt, der gewaltige Triumphbogen am Ende der Prachtstraße Champs-Élysées erinnert an Schlachten und Generäle des Feldherrn.

Etwas weiter weg, im Südosten der Kapitale, ist der Kopfbahnhof Gare d'Austerlitz nach der «Dreikaiserschlacht» beim heutigen tschechischen Slavkov benannt. In der französischen Militär-Kaderschmiede Saint-Cyr wird der Jahrestag der Schlacht vom 2. Dezember 1805 auch nach über zwei Jahrhunderten immer noch feierlich begangen.

Seit langem wird darüber spekuliert, ob der magenkranke Napoleon auf Sankt Helena vergiftet wurde. Ja, sagte der Autor Pierre Branda unlängst im TV-Sender France 5 - aber anders als vielfach angenommen. Ärzte hätten dem prominenten Patienten ganz zuletzt ein Mittel gegeben, das Quecksilber enthalten habe. «Sie haben ihn erledigt», lautet das nüchterne Fazit des Historikers.