Vom pinken Böhnchen zum Minikoala: Koala-Baby zeigt sich in Zürich

Von: Redaktion (dpa) | 18.11.20

ZÜRICH: Der Zoo in Zürich feiert sein Koala-Baby: Das Kleine war vor rund sieben Monaten kaum zwei Zentimeter groß geboren worden und hat sich seitdem - überwiegend im Beutel der Mutter - zu einem süßen Baby entwickelt. Zoo-Besucher bekommen das Kleine immer öfter zu Gesicht. Es hängt dann auf dem Rücken von Mutter Pippa, die das Baby nun auch langsam an das Essen von Eukalyptusblättern gewöhnt.

Der Zoo beschrieb das Neugeborene als pinkes «Böhnchen», weil es so winzig war. Welches Geschlecht es hat, ist bis heute unbekannt. Die Kleinen, die in ihrer Heimat Australien Joey genannt werden, werden mit etwa neun Monaten flügge und kehren nicht mehr in den Beutel ihrer Mutter zurück.