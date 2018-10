Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.18

MÜNCHEN (dpa) - Ein in Deutschland gefundener Pelikan stammt wohl aus Österreich. Der Raritätenzoo in Ebbs in der Nähe von Kufstein vermisse das Tier schon seit mehr als einem Monat, sagte Markus Erlwein vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) am Montag in München. In der bayerischen Hauptstadt war es vor gut einer Woche am Fluss Isar gesichtet worden.

Wenn das stimmt, hat der Rosapelikan eine beträchtliche Strecke von rund 85 Kilometern bewältigt. «Er kann sehr gut fliegen und er hat eine sehr gute Kondition, was man bei einem Zoovogel nicht vermuten würde», hieß es vom Raritätenzoo.

Nach seinem Verschwinden Mitte September sei er rund 25 Kilometer entfernt im oberbayerischen Brannenburg entdeckt worden, er ließ sich aber nicht einfangen. Dann verlor sich die Spur des Tieres, bis es zuletzt in München gesichtet wurde. Der LBV rief dazu auf, den Standort des Pelikans zu melden.