Von: Björn Jahner | 09.10.22

PATTAYA: Am 30. September feierte Thomas Seeland sein achtjähriges Jubiläum in Pattaya und lud alle seine Freunde und Stammgäste zu einer fröhlichen Party ins Bramburi Restaurant ein.





Die Feierlichkeiten markierten gleichzeitig die Übergabe des bekannten deutschen Restaurants in der Naklua Road Soi 12 an die neuen Pächter, da Thomas sich auf die Entwicklung der Seeland Brewery an der Thappraya Road in Jomtien konzentrieren will, auch wenn diesbezüglich laut Thomas noch viele Fragen geklärt werden müssen.

Foto: Jahner

Von der achtjährigen Seeland-Erfolgsgeschichte in Pattaya – vom Imbissstand bis zur Brauerei – konnten sich die Gäste in einem fetzigen Videoclip überzeugen, den Thomas und Team für die Feier vorbereitet hatten, bevor schließlich das Buffet eröffnet wurde und Rick The Singer die gutgelaunten Partybesucher mit bekannten Evergreens unterhielt.