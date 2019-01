Vom Hund zum glücklichen Schwein

Von: Björn Jahner | 27.01.19

THAILAND: Gōnghè xīnnián – frohes neues Jahr! Vom 3. bis 5. Februar wird auch in Thailand das chinesische Neujahrsfest ausgelassen gefeiert. Im ganzen Land heißen Thais chinesischer Abstammung mit vielen Feuerwerkskörpern und bunten Prozessionen das Jahr des vergnüglichen Erdschweins willkomen. Es löst den Hund ab und soll Glück, Reichtum sowie Zufriedenheit mit sich bringen, bevor es in zwölf Monaten von der Ratte vertrieben wird.

Mit stimmungsvollen Drachen- und Löwentänzen zum Takt von Gongs und Trommeln, lärmenden Krachern und Feuerwerk sowie überlieferten Zeremonien wird auch in Thailand das chinesische Neujahrsfest gefeiert. In Thailand? Sie haben richtig gehört!

Die Anwesenheit von Chi­nesen ist bereits für die Su­khothai-Zeit (13. Jahrhundert) dokumentiert. Für eine Hochphase der Immigration sorgte jedoch erst der blühende Seehandel im 19. Jahrhundert. Viele chinesische Einwanderer ließen sich im ehemaligen Siam nieder, vorwiegend am Ufer des Chao-Phraya-Flusses, um Handel zu betreiben. Mit im Gepäck hatten sie viele Sitten und Gebräuche, zu denen eben auch das chinesische Neujahrsfest zählt.

Die Bangkoker Yaowarat Road, besser bekannt als „China Town“, gilt als Hotspot der Neujahrsfeierlichkeiten. Foto: epa/Narong Sangnak

Schätzungen zufolge sind etwa 15 Prozent der Bevölkerung Thailands chinesischer Abstammung. Auch wenn der Großteil die thailändische Staatsbürgerschaft besitzt und die Familien bereits seit Generationen im Königreich leben, nimmt das chinesische Neujahrsfest für sie einen ganz besonderen Stellenwert ein.

Glückbringendes Erdschwein

Das Symbol des neuen Jahres ist das Erdschwein. Es löst den Hund ab, soll Glück, Reichtum sowie Zufriedenheit mit sich bringen und wird in zwölf Monaten von der Ratte vertrieben. Dann folgen in der üblichen Reihenfolge Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und – im Rhythmus von 12 Jahren – wieder das Schwein. In diesem Zyklus wiederholen sich die Tierzeichen des chinesischen Kalenders. Wer also in den Jahren 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2017 sowie 2019 geboren ist gehört zur Gruppe der Schweine.

Nicht nur in Bangkok, auch in andren Landesteilen, wo viele Thai-Chinesen leben wie auf Phuket, wird das chinesische Neujahrsfest ausgiebig gefeiert und zieht auch Touristen in seinen Bann. Foto: The Thaiger

Feierlichkeiten von Bangkok bis Phuket

​Das chinesische Neujahrsfest wird auf Grundlage des Mondkalenders gefeiert und fällt immer zwischen dem 21. Januar und dem 19. Februar. Es beginnt genau am ersten Tag des zunehmenden Mondes im zweiten Mondmonat nach der Wintersonnenwende und dauert drei Tage. In diesem Jahr fällt es auf(Vorbereitungsfest),(Familienfest) und(Neujahrstag).

Die beeindruckendsten Feierlichkeiten finden in Städten statt, die eine große chinesische Gemeinschaft zählen. Allen voran natürlich Bangkok, wo traditionell in der Yaowarat Road, ausländischen Besuchern wohl besser bekannt als „China Town“, das größte Festival zum chinesischen Neujahrsfest mit vielen Höhepunkten wie Drachentänzen, Ausstellungen, Konzerten, Miss-Wahlen, Marktständen und den allgegenwärtigen roten Lampions gefeiert wird.

Doch auch in den Provinzen, so in Ayutthaya, Nakhon Sawan und Suphanburi, wird das Jahr des Erdschweins mit mehrtägigen Festen begrüßt. Und im tiefen Süden des Landes, so in Yala, Pattani, Narathiwat und Satun, ist der chinesische Neujahrstag sogar Feiertag. Besonders ausgelassen wird auch in populären Touristengebieten wie Phuket oder Pattaya gefeiert, ebenfalls mit stimmungsvollen Paraden, Feuerwerk und speziellen kulinarischen Köstlichkeiten.

Auch wenn das chinesische Neujahrsfest traditionell im Familienkreis stattfindet, wird es heutzutage wegen der arbeitsfreien Tage vorwiegend für Kurzurlaube, Familienausflüge und Einkaufstouren genutzt. So werden auch in diesem wieder Tausende Touristen aus China, Singapur, Hong Kong, Taiwan und aus dem nahen Bangkok nach Pattaya strömen. Ein Besucheransturm, der den Hotels volle Kassen beschert und allen anderen ein Chaos auf den Straßen.