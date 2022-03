Von: Björn Jahner | 03.03.22

Vizepremier Prawit bei seiner Ankunft in Narathiwat am Mittwoch. Foto: The Nation

NARATHIWAT: Thailands stellvertretender Premierminister Prawit Wongsuwan besuchte am Mittwoch im Rahmen seiner Funktion als Direktor des Amtes für nationale Wasserressourcen (ONWR) nach Narathiwat, wo er die behördlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des anhaltendes Hochwassers in der Provinz im tiefen Süden des Landes überwachte.

In der Provinzhalle wurde er von Narathiwats Gouverneur Sanan Pong-aksorn und dem Generalsekretär des ONWR Dr. Surasee Kittimonthon über die aktuelle Hochwassersituation unterrichtet.

Der stellvertretende Premierminister wurde auch vom Generalsekretär des Southern Border Provinces Administration Centre (SBPAC) und den Gouverneuren von Narathiwat, Yala und Pattani über den Stand der neuesten Hilfsmaßnahmen der Regierung für die Flutopfer informiert.

Nach dem Briefing wies Vizepremier Prawit alle Regierungsbehörden zur gemeinsamen, schnellstmöglichen Unterstützung der betroffenen Menschen in dem Gebiet an und sicherte allen Hochwasseropfern moralische Unterstützung zu. Darüber hinaus rief er das Königliche Bewässerungsamt (RID)zur Zusammenarbeit mit dem Innenministerium auf, damit die Hochwasserschäden so schnell wie möglich beseitigt werden können.

Das RID wurde auchzur Zusammenarbeit mit dem Ministerium für öffentliche Arbeiten und Stadtplanung aufgerufen, damit der Plan zum Bau von Hochwasserschutzdämmen in hochwassergefährdeten Gebieten in den drei südlichsten Provinzen des Landes vorangebracht werden können. Mit der Maßnahme sollen zukünftige Überschwemmungen verhindert werden, erklärte Vizepremier Prawit.

Mit Booten versorgen Rettungskräfte die vom Hochwasser in ihren Häusern eingeschlossenen Menschen in Narathiwat. Foto: The Nation

Der stellvertretende Premierminister wies auch das ONWR zur Zusammenarbeit mit dem SBPAC an, mit dem Ziel der Umsetzung des 20-Jahres-Planes zur Bewirtschaftung der Wasserressourcen, der auf die Reduzierung der Überschwemmungen und die Behebung der Wasserknappheit im tiefen Süden des Landes abzielt.

Am Nachmittag reiste Khun Prawit zum Sitzungssaal der Gemeinde Suan Ruen Aroon im Bezirk Sungai Kolok in Narathiwat, wo er den Hochwasseropfern im Tambon Munoh Taschen mit lebensnotwendigen Gütern versorgte.

Der Vizepremier forderte die lokalen Regierungsbehörden zur Beschleunigung der Reparatur des Hochwasserdeichs am Ufer des Kolok-Flusses auf, womit die Überschwemmungen im Tambon in Zukunft verhindert werden sollen.

ONWR-Generalsekretär Surasee sagte gegenüber der Presse, es werde erwartet, dass sich die Hochwassersituation in den drei südlichen Grenzprovinzen in etwa einer Woche verbessern werde.

Khun Surasee sagte, sein Büro habe sich mit der thailändischen Elektrizitätsbehörde zur Reduzierung der Wassermenge abgestimmt, die derzeit aus dem Bang-Lang-Damm in Yala abgelassen wird, damit die Auswirkungen auf die flussabwärts gelegenen Gebiete verringert werden können.

Ebenfalls am Mittwoch besuchte Oberstleutnant Jeffree Salaimankul, Kommandeur der Polizeistation Mueang Narathiwat (Narathiwat), in Begleitung der Polizei und freiwilliger Helfer Hunderte von Familien in den Dörfern Moo 10 und Moo 11 im Tambon Lamphu, um sie mit lebensnotwendigen Gütern und Trinkwasser zu versorgen. Bereits am Vortag (1. März 2022) statteten der Befehlshaber der Army Area 4, Generalleutnant Kriangkrai Srilak, und der Gouverneur von Narathiwat, Sanan, die Flutopfer im Tambon Munoh im Bezirk Su-ngai Kolok, um ihnen gekochte Lebensmittel und Säcke mit Hilfsgütern zu überreichen.

Am Dienstag standen das Dorf Month und die Chonlaprathan Road noch immer 80 bis 100 Zentimeter unter Wasser.