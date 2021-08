PATTAYA: Pattayas Vizebürgermeister Manoch Nongyai zeigt Herz für Einwohner Pattayas, die unter den Auswirkungen der Corona-Beschränkungen auf die lokale Wirtschaft leiden und von der Pandemie in die Arbeitslosgkeit gestürzt wurden.

Am 23. August spendete er den betroffenen Menschen in der Wat-Pho-Samphan-Gemeinde in Naklua Lebensmittelpakete. Die Kosten für die großzügige Lebensmittelspende trug Khun Manoch selbst. Der Vizebürgermeister kündigte an, auch die Menschen in der Wat-Phothisan-Gemeinde unterstützen zu wollen. Er fügte hinzu, dass die Öffentlichkeit herzlich eingeladen ist, sich an der Spendenaktion zu beteiligen.