PATTAYA: Seit nunmehr einem Jahr hat die ungebändigte Corona Pattaya fest im Griff und hat die lokale Wirtschaft in eine tiefe Krise gestürzt. Corona allerorten – die Menschen im Seebad können es so langsam nicht mehr hören. Um auf andere Gedanken zu kommen, sollten Residenten gerade jetzt mehr Zeit an den fast menschenleeren Stränden der Stadt verbringen. Der Blick aufs Meer ist Balsam für die Seele und hilft, die Sorgen des Covid-19-Alltags einen Augenblick lang zu vergessen.

Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen: Wem bei einem Spaziergang über Pattayas Beach Road Ernst Blochs bekannte Formel für das Verständnis geschichtlicher Entwicklungen in den Sinn kommt, mit der der deutsche Philosoph das Nebeneinander von gesellschaftlicher Modernisierung und fortlebenden Traditionen, von Fortschritt und Beharrung, beschrieb, der liegt nicht ganz falsch. Ein Jahr nach dem Ausbruch des Coronavirus haben viele Residenten hin und wieder das Gefühl, in mindestens zwei Zeiten zu leben. Während die City verwaist erscheint und verlassene, geräumte Geschäfte das Stadtbild bestimmen, feiern Pattayas Strände ihr Comeback. Dass seit einem Jahr gähnende Leere in Thailands bekanntestem Urlaubsort herrscht, hat positive Auswirkungen auf das Meer und den maritimen Lebensraum: Das Wasser ist an vielen Stellen glasklar, die Strände im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten auffallend sauber.

Beschaulich geht es am Wongamat-Strand in Naklua zu. Hier findet man jede Menge Lieblingsplätze zum Entspannen sowie gemütliche Strandrestaurants.

Die Auswirkungen der Covid-19-Krise wie Massenarbeitslosigkeit, Leerstände in zuvor sündhaft teuren Top-Lagen und die Vernichtung der Unterhaltungsbranche, die Pattaya zwar jahrzehntelang einen zweifelhaften Ruf bescherte, doch die Touristenmetropole weltbekannt machte, drü­cken aufs Gemüt, sowohl bei den Einheimischen als auch bei ausländischen Residenten. Corona hat die Menschen fest im Griff. Auch wenn sie auffallend gehorsam die Covid-19-Präventivmaßnahmen wie Maskenpflicht, Distanzhaltung und das unzählige Desinfizieren der Hände mit alkoholbasierten Flüssigkeiten und Gels befolgen, gehen sie ihnen zunehmend auf die Nerven. Die Maßnahmen zur Unterdrückung der Virusausbreitung haben das Leben auf den Kopf gestellt, denn Routinen, soziale und berufliche Kontakte sowie Freizeitaktivitäten fallen weg. Da die Psyche von negativen Gefühlen und Gedanken geradezu „geflutet“ wird, ist es umso wichtiger, etwas für‘s psychische Wohlbefinden zu tun. Ein Tag am Strand ist das Rezept der Stunde gegen den Corona-Blues.

Distanzhaltung leichtgemacht

Ruhig geht es am Wongamat Beach auf der Höhe zur Soi 16 in Naklua zu. Perfekt, um ungestört zu relaxen.

Normalerweise ist Pattaya im Januar und Februar voller Touristen – an den Stränden, im Wasser und auf der Straße. Da durch das Ausbleiben der Besucher auch viel weniger organische Substanzen ins Meer geraten, sei es durch Abwässer oder direkt durch Essensreste und ungeklärte Fäkalien von Ausflugsbooten, präsentiert sich das Meer ein Jahr nach dem Ausbruch der Krise spektakulär transparent, selbst an den zuvor völlig überfüllten Hauptstränden der Stadt, an denen viele Residenten noch vor zwei Jahren keinen Fuß ins Wasser gesetzt hätten. Da viele Strände derzeit fast menschenleer sind, gibt es wohl keinen anderen Ort in der Stadt, an denen die Einhaltung der physischen Distanzierung so angenehm ist wie hier.

Erholung und Entschleunigung

Ruhig und beschaulich geht es am Wongamat Beach im hohen Norden des Stadtgebiets zu, traditionell einer der beliebtesten Strände deutschsprachiger Urlauber. Dass die der Kälte der Heimat entflohenen Überwinterer dieses Jahr aufgrund der strikten Einreisebeschränkungen weitestgehend ausbleiben, spiegelt sich nicht nur in den zurzeit weitestgehend leerstehenden Luxus-Wohntürmen im Gebiet Wongamat wider, sondern auch am Strand.

Chillen von Früh bis spät: Der neugestaltete Bamboo Beach erfüllt dafür alle Voraussetzungen.

Einzige Besuchermagneten sind der Bamboo Beach am nördlichen Strandende, wo „Santi's Restaurant“ in den letzten Monaten zu einem gemütlichen Beach Club mit angenehmer Hintergrundmusik sowie bequemen Sitz- und Relax-Möglichkeiten umgewandelt wurde, und das gehobene Strandlokal Surf & Turf Pattaya in der Strandmitte. Da die Popularität des letztgenannten Restaurants besonders bei der einheimischen Mittelschicht und bei wohlhabenden Wochenendausflüglern aus Bangkok ungebrochen ist, wurde es im vergangenen Jahr sogar um ein zweites Gebäude erweitert. Erhöht wurde auch das Angebot an Chill- und Selfie-Möglichkeiten, womit besonders dem Geschmack der Smartphone-Generation Rechnung getragen wird.

Belebter präsentiert sich der Wongamat Beach nur in der Bucht vor dem The Cove Condominium in der Soi 18.

Zwischen den beiden Lokalitäten herrscht hingegen absolute Ruhe, weder Strandverkäufer noch Speedboote trüben die Idylle. Mit vielen ungestörten Rückzugsmöglichkeiten unter schattigen Bäumen, wo man es sich mit einer mitgebrachten Stranddecke bequem machen kann, und den beiden gastronomischen Strandperlen erfüllt der Wongamat Beach derzeit alle Voraussetzungen für einen erholsamen Tag am Strand. Etwas belebter geht es zumindest an Wochenenden in der Bucht vor dem The Cove Condominium in der Soi 18 zu, wo es sich Langzeitresidenten in Sonnenliegen bequem machen und einheimische Familien unter schattigen Bäumen picknicken.

Menschenleeres Postkartenmotiv

Im Wind flatternde Drachen setzen einen herrlich bunten Kontrast zum gelbfarbenen Sandstrand am Pattaya Beach.

Am Pattaya Beach sind die positiven Nebenwirkungen der Corona-Krise so offensichtlich wie an keinem anderen Strand der Stadt: Weitestgehend sauber und ohne lärmende Jet­skies und Speedboote erstrahlt der Hauptstrand der brachliegenden Touristenmetropole in einer Schönheit, die ein wunderbares Postkartenmotiv abgibt. Wo in Vor-Corona-Zeiten noch endlos erscheinende Liegestuhl- und Sonnenschirmparaden das Strandleben prägten und die aufheulenden, PS-starken Motoren der Speedboote neben den massenhaft mit Bussen angekarrten chinesischen Besucherhorden keine Chance auf Erholung zuließen, geht es heutzutage so ruhig zu, dass man sogar dem Vogelgezwitscher und dem Rauschen der Brandung lauschen kann. Eine – fast möchte man sagen – jungfräulich wirkende Idylle, wie man sie in dieser Weitläufigkeit in Vor-Corona-Zeiten wohl nur an den endloslangen Stränden Koh Lantas im tiefen Süden des Landes erleben konnte.

Die Zahl der Liegestühle wurde am Pattaya Beach stark reduziert. An freien Plätzen mangelt es dennoch nicht.

Eine weitere, durchaus positive Nebenwirkung der Covid-19-Krise ist, dass wegen der vielen Beschränkungen zur Unterdrückung der Virusausbreitung im öffentlichen Leben und der Schließung vieler Entertainmentbetriebe immer mehr Menschen damit begonnen haben Sport zu treiben. So sind auf der parallel zum Strand verlaufenden Promenade heutzutage auffallend mehr Jogger und Radfahrer unterwegs als in Vor-Corona-Zeiten. Grund dafür sind auch die sinkenden Einkommen der Bevölkerung. So erfreuen sich besonders bei der jüngeren, zuvor in der Gast- und Entertainmentbranche beschäftigten Einwohnerschicht sportliche Aktivitäten zunehmender Beliebtheit, um die Freizeit auch ohne finanzielle Mittel zu gestalten.

Lebhafter Baywatch-Spot

Jomtiens Dongtan Beach erfüllt alle Voraussetzungen, um die Sorgen des Alltags einen Moment lang zu vergessen.

Im Süden der Stadt, im Gebiet Pratumnak und in Jomtien, zeichnet sich im Vergleich zum Norden Pattayas ein anderes Bild ab. Zwischen 17 und 19 Uhr, wenn die Sonne hinter der vorgelagerten Badeinsel Larn unterzugehen scheint, herrscht am Yim Yom Beach, auch Pratumnak Beach genannt, ein lebhaftes Treiben. In Grüppchen sitzen die Menschen unter den hier zahlreich vorhandenen schattigen Bäumen, um das allabendliche Naturschauspiel zu verfolgen.

Am späten Nachmittag und in den frühen Abendstunden ist das Beachvolleyball-Feld stets gut besucht.

Eine auffallend relaxte Atmosphäre, wie sie auch am beinahe nahtlos anschließenden Dongtan Beach herrscht: Einheimische sitzen in kleinen Grüppchen unter den Palmen zusammen, singen und spielen Gitarre, während ausländische Residenten in Hängematten dösen oder es sich auf Strandliegen bequem gemacht haben, um die angenehmen Seiten des Lebens in vollen Zügen zu genießen. Etwas mehr Action findet auf dem Beachvolleyballfeld statt, dass nicht nur Spieler, sondern auch stets einige Zuschauer anzieht.

Strandflucht gegen Corona-Blues

Den Sonnenuntergang am Jomtien Beach zu erleben ist Balsam für die Seele in ansonsten düsteren Corona-Zeiten.

Auch am Jomtien Beach wird man zumindest in den frühen Abendstunden das Gefühl nicht los, dass fast alle Bewohner der hier zahlreich vorhandenen Condomium-Bauten aus ihren Wohnungen strömen, um auf der Strandpromenade einen Spaziergang zu unternehmen oder zu Joggen. Urlaubsfeeling liegt in der Luft und ist die beste Voraussetzung, um dem Corona-Blues für einige Stunden zu entkommen.