Von: Redaktion DER FARANG | 08.04.20

Am 8. April 2020 stehen die Menschen in einer Warteschlange vor einem temporären Einwanderungsbüro auf Koh Phangan. Foto: Khaosod (Twitter/Richard Barrow)

BANGKOK: Die Immigration hat am Mittwoch bestätigt, dass die Regierung den Plan gebilligt hat, Ausländern automatische Visumverlängerungen anzubieten und die 90-Tage-Meldung auszusetzen. Die Verordnungen müssen noch von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha unterzeichnet werden.

Laut dem Sprecher der Einwanderungsbehörde, Phakkhaphong Saiubon, wurden die neuen Regelungen vom Innenministerium bereits genehmigt. Die Verordnungen folgen Beschwerden über überfüllte Immigrationsbüros. Ob in Pattaya, Bangkok, auf der Koh Samui, in Chiang Mai oder Phuket – Ausländer haben sich in den letzten Tagen bitter über die langen Warteschlangen in den Immigrationsbüro in Zeiten der Covid-19-Krise beklagt. Nirgendwo war die von der Regierung angeordnete soziale Distanzierung möglich. Oberst Phakkhaphong appelliert an die Ausländer, auf die offizielle Ankündigung zu warten und nicht Online-Gerüchten Glauben zu schenken.

Details zu den neuen Regeln wurden bekannt, nachdem der bekannte Blogger und langjährige britische Expat Richard Barrow auf seinen Social-Media-Plattformen schrieb, dass die Immigration Ausländern eine automatische Verlängerung des Aufenthalts um 30 Tage gewähren will. Barrow bezog sich auf Quellen innerhalb der Immigration. Barrow sagte weiter, dass die 90-Tage-Meldung vorübergehend ausgesetzt wird und diejenigen, die den Status eines ständigen Wohnsitzes erhalten haben, ihren Status nicht verlieren werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Thailand zurückkehren können.

Wegen der überfüllten Büroräume und der langen Warteschlangen auf dem Vorhof und der Straße in Pattaya-Jomtien wird die Chonburi Immigration laut Richard Barrow vorübergehend ein Büro in der Schule Pattaya 7 an der Sukhumvit Road Soi Nongprue eröffnen.