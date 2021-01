Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Immigration hat Ausländer dringend aufgefordert, sich in Bangkok online in die Warteschlange für die Visumsverlängerung einzureihen und vor dem 29. Januar einen Antrag zu stellen.

Ausländer, die einen Visumservice benötigen, weil sie sich länger als 90 Tage im Königreich aufgehalten haben, und Touristen, die eine kurzfristige Visumsverlängerung für ein Touristenvisum (TR 60) oder ein spezielles Touristenvisum (STV) benötigen, sollen sich vor dem Servicetermin in die Online-Warteschlange eintragen. So sollen Warteschlangen reduziert, die soziale Distanz gewahrt und der Kundenservice erleichtert werden. Antragsteller können eine Online-Warteschlangen-Reservierung für einen Pre-Service-Termin unter www.bangkokimmigration.com vornehmen und sollten dabei folgende Schritte befolgen:

Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus.



Warten Sie auf eine E-Mail-Antwort.



Drucken Sie ein Bestätigungsdokument aus der E-Mail aus.



Senden Sie die Dokumente für die Visumsverlängerung zum vereinbarten Termin.

Der Service ist jedoch weiterhin im Muang Thong Thani Temporary Service Centre an den offiziellen Arbeitstagen und -zeiten verfügbar. Der Service für kurzfristige Visumsverlängerungen am Schalter K wird nur für Antragsteller in der Online-Warteschlange zur Verfügung stehen.

Um eine Überfüllung bei der Immigration zu reduzieren, kann ein Antragsteller eine Online-Warteschlangen-Reservierung für einen Termin vor dem Service vornehmen und die folgenden Schritte befolgen:

Im Falle einer Visumsverlängerung aufgrund von Covid-19 muss der Antrag vor dem 29. Januar gestellt werden.