BANGKOK: Die Frist für die Beantragung einer 60-tägigen Covid-Visumsverlängerung läuft am 29. Juli ab und erlaubt dann Aufenthalte bis Ende September.

Die Verlängerungen sind für Ausländer gedacht, die aufgrund der anhaltenden Covid-19-Situation nicht in der Lage sind, Thailand zu verlassen und in ihr Heimatland zurückzukehren. Die Frist für die Beantragung wurde von der Immigration bereits mehrmals verlängert. Die letzte Frist war der 29. Mai. Das 60-tägige Visumsverlängerungsprogramm wurde Ende letzten Jahres eingeführt, um Ausländern aufgrund der weltweiten Covid-19-Situation und der begrenzten internationalen Flüge einen weiteren Aufenthalt in Thailand zu ermöglichen.

Die Verlängerung kann gewährt werden, wenn... - ein Ausländer aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht in sein Heimatland zurückkehren kann. - Wenn keine Rückflüge verfügbar sind. - Wenn der Ausländer ein Schreiben von seiner Botschaft vorweist, in dem er um einen weiteren Aufenthalt bittet.