Visum für Kambodscha einfach online beantragen

Von: Redaktion DER FARANG | 02.12.19

PHNOM PENH: Das E-Visum für Kambodscha kann schnell und sicher online beantragt werden.

Es ist daher nicht mehr erforderlich, das Konsulat oder die Botschaft zu besuchen und den Reisepass abzugeben. Da es sich um ein elektronisches Visum handelt, kann das Kambodscha Visum auch einfach von Thailand aus beantragt werden. Beachten Sie aber bitte, dass man mit dem E-Visum nur an bestimmten Flughäfen und Straßengrenzübergängen ankommen darf. Das Visum ist daher nicht geeignet für Reisende, die mit einem (Kreuzfahrt-)Schiff ankommen.

Wenn Sie Ihren Antrag auf VisumAntrag.de einreichen, erhalten Sie deutschsprachige Erläuterungen im Formular und Unterstützung per E-Mail und Telefon. Die Dokumente, die für den Antrag hochgeladen werden müssen, werden dann nochmals persönlich kontrolliert, bevor der Antrag an die kambodschanischen Behörden weitergeleitet wird. Auf VisumAntrag.de können die Kosten sowohl mit Kreditkarte als auch per Sofortüberweisung, Giropay, eps-Überweisung und PayPal beglichen werden. Das Visum wird in der Regel innerhalb von einer Woche erteilt, manchmal sogar noch schneller.