Von: Redaktion DER FARANG | 30.11.20

BANGKOK: Laut einer Mitteilung der Immigration können Ausländer, die aufgrund der Covid-19-Situation in Thailand gestrandet sind, bis mindestens 29. Januar 2021 im Land bleiben. Die letzte befristete Visaverlängerung läuft am Montag, 30. November aus.



Nach der von der Immigration veröffentlichten Anordnung wird Ausländern gegen eine Gebühr von 1.900 Baht eine erneute Verlängerung ihres Visums gewährt. Die Verlängerung gilt für 60 Tage ab dem Tag, an dem die derzeitige Aufenthaltsgenehmigung ausläuft oder ab dem Datum des Antrags. Jedem, dessen befristete Verlängerung am 30. November ausläuft, sollte sich am Montag für eine weitere Verlängerung an das Immigrationsbüro wenden.