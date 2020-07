Von: Redaktion DER FARANG | 18.07.20

BANGKOK: Ausländer, die wegen der Covid-19-Pandemie in Thailand gestrandet sind, sollen nach Ablauf ihres Visums am 31. Juli einen verlängerten Kurzaufenthalt beantragen können.

Der Leiter der Immigration, Generalleutnant Sompong Chingduang, sagte am Freitag bei seinem Besuch in Phuket, ausländische Touristen, die Thailand nicht verlassen könnten, sollten einen Antrag auf einen verlängerten Aufenthalt stellen können. Die Antragsfrist sei vorläufig für den Zeitraum vom 1. August bis zum 26. September festgelegt worden. Ausländer sollten sich so bald wie möglich mit dem Immigrationsbüros in Verbindung setzen, um später eine Überfüllung zu vermeiden.

Ausländische Besucher müssen ihre Gründe für einen verlängerten Aufenthalt angeben und die erforderlichen Dokumente vorlegen, wenn sie ein Kurzzeitvisum erhalten wollen, das für 30 Tage erteilt wird. „Wenn Ausländer nicht zurückkehren können, weil es keine Flüge gibt oder aufgrund von Sperrmaßnahmen in ihren Ländern, müssen sie einen Nachweis vorlegen. Die Erteilung eines Kurzaufenthaltsvisums wird von Fall zu Fall erfolgen", betonte Generalleutnant Sompong.

Er sagte weiter, die Immigration habe den Staatsrat zu dem vorgeschlagenen Kurzaufenthalt befragt und geraten, dass das Innenministerium eine Ankündigung herausgeben soll. Maßnahmen des Innenministeriums zur Visa-Erleichterung für Ausländer würden dem Kabinett am kommenden Dienstag zur Genehmigung vorgelegt. Die Immigration werde später Richtlinien herausgeben, wie eine Visaverlängerung beantragt werden könne.