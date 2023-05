Visakha Bucha mit 3.500 Mönchen

BANGKOK: Anfang nächsten Monats findet in Thailand eine Zeremonie zum Visakha-Bucha-Tag statt. Mehr als 3.500 Mönche aus 50 Ländern werden an den zweitägigen Feierlichkeiten teilnehmen.

Der Oberste Sangha-Rat von Thailand hat angekündigt, dass die Visakha-Bucha-Feierlichkeiten am 1. und 2. Juni 2023 stattfinden werden. Die 18. Auflage der Veranstaltung wird gemeinsam von der Maha Chulalongkorn Raja Vidyalaya University, dem Obersten Sangha-Rat und der thailändischen Regierung organisiert.

Die Veranstaltung beginnt am 1. Juni mit einer Eröffnungszeremonie unter dem Vorsitz des Obersten Patriarchen Ariyavongsagatanana, gefolgt von Seminaren an der Maha Chulalongkorn Raja Vidyalaya University am Nachmittag.

Am 2. Juni versammeln sich buddhistische Mönche und Gläubige am Hauptsitz der Vereinten Nationen (UN) in der Ratchadamnoen Road zu einer Zeremonie, die vom Präsidenten des Kromrates, General Surayud Chulanont, geleitet wird. Die Teilnehmer können auch an den Gebeten in Phutthamonthon in der Provinz Nakhon Pathom teilnehmen.

Der Staatssekretär für Inneres, Suttipong Juljarern, teilte mit, dass das Innenministerium die Gouverneure in ganz Thailand benachrichtigen wird, die Nationalflagge zusammen mit der buddhistischen Flagge zu hissen, um den Visakha-Bucha-Tag zu würdigen.

Er ermutigt die thailändischen Buddhisten außerdem, sich vom 1. bis 7. Juni an Aktivitäten zur Erlangung religiöser Verdienste („tam bun“) zu beteiligen und während dieses Zeitraums auf Glücksspiele zu verzichten, was in Thailand ohnehin illegal jedoch weit verbreitet ist.

Visakha Bucha ist der höchste buddhistische Feiertag in Thailand. Er erinnert an die Geburt Buddhas, seine Erleuchtung und seinen Eintritt ins Nirvana. Der Visakha-Bucha-Tag fällt dieses Jahr auf Samstag, 3. Juni.