Visabefreiung für Inder und Taiwanesen

Von: Björn Jahner | 01.11.23

BANGKOK: Inder und Taiwanesen können vom 10. November 2023 bis zum 10. Mai 2024 für bis zu 30 Tage visafrei nach Thailand einreisen, teilte Premierminister Srettha Thavisin am Dienstag (31. Oktober 2023) mit.

Bevor das Kabinett die Befreiung von der Visumpflicht genehmigte, sagte die Gouverneurin der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT), Thapanee Kiatphaibool, dass die Regierung nach Möglichkeiten suche, ausländischen Touristen das Reisen zu erleichtern. Dazu gehören Maßnahmen für den Flugverkehr, wie die Befreiung von der Visumspflicht, und Kontrollpunkte an den Landgrenzen.

Die Visafreiheit für chinesische Touristen gilt seit dem 25. September 2023 und wird bis Februar nächsten Jahres beibehalten. Der Premierminister sagte, dass die Regierung prüft, ob diese Befreiung dauerhaft eingeführt werden kann.

Darüber hinaus ist geplant, die Einreise nach Thailand für Malaysier über den Grenzübergang Sadao in der Provinz Songkhla zu erleichtern. Diese Sonderregelung sieht vor, dass die Einreiseformulare nicht ausgefüllt werden müssen. Thailand strebt in diesem Jahr rund 28 Millionen Einreisen an, wobei die Regierung hofft, dass der Reisesektor zur Wiederbelebung der Wirtschaft beitragen kann.