PHUKET: Die Art der Virusvarianten wird nach Angaben der staatlichen Tourismusbehörde (TAT) als Kriterium dienen, um Länder mit niedrigem bis zu einem mittleren Risiko und die erforderliche Mindestaufenthaltsdauer für ausländische Touristen in Phuket zu bestimmen.

Die Behörde für Seuchenkontrolle hat ein Komitee gegründet, das die Risikoländer anhand von Virusvarianten als Kriterien bewertet. Diese Informationen werden am 4. Juni zusammen mit dem Wiedereröffnungsplan der Insel an das Centre for Economic Situation Administration (CESA) übermittelt. Laut dem TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn ist die offizielle Ankündigung des Phuket-Sandbox-Modells in der „Royal Gazette“ für Mitte Juni vorgesehen. Zuvor müssen das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) und das Kabinett ihre Zustimmung geben.

Die TAT erwartet vom Phuket-Sandbox-Plan in den ersten drei Monaten über 11 Milliarden Baht an Einnahmen von 129.000 Touristen. Die Agentur hält an ihrem Ziel von 3 bis 4 Millionen ausländischen Urlaubern in diesem Jahr fest. „Das Phuket-Modell wird die Hochsaison im letzten Quartal und zu Beginn des nächsten Jahres beflügeln“, glaubt Yuthasak.

Krabi und Koh Samui wollen Touristen im Juli auf festgelegten Routen willkommen heißen, bei denen Ausländer am vierten Tag nach der Ankunft an Tourprogrammen teilnehmen können.