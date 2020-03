Virus infiziert Biermarke

Von: Michael Lenz | 21.03.20

NEW YORK: Zigtausende Menschen sind weltweit mit dem Coronavirus (Covid-19) infiziert und Hunderte sind an der Infektionskrankheit gestorben.

Opfer des Virus wurde aber auch eines der beliebtesten Biere der Welt – das Corona Bier. Im Internet wird immer häufiger nach „Corona Beer Virus“ oder „Beer Coronavirus“ gesucht. Der Wert der Aktien des Corona-Herstellers Constellation Brands Inc. fiel Ende Februar an der New Yorker Börse um acht Prozent. Dabei hat das Name des populären Biers nichts mit dem Virus zu tun, sondern mit dem als Corona bezeichneten Strahlenkranz der Sonne. Ein Grund für das Imageproblem des Gerstensaftes könne zudem auch mit der Wahrnehmung von Corona als Sommer- und Strandurlaubsgetränk zusammenhängen, schrieb der Wirtschaftsdatenjournalist Graeme Bruce des internationalen Marktforschungsinstituts YouGov. Und reisen ist ja in Zeiten der Pandemie nicht mehr so angesagt.