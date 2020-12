Von: Björn Jahner | 19.12.20

BANGKOK: Die schweizerische Botschaft in Bangkok und ihr regionales Konsularcenter laden ihre Landsleute in Thailand am Montag, 21. Dezember um 16.00 Uhr zum nächs­ten virtuellen Rathaustreffen (#AskTheEmbassy) ein.

In dieser Online-Frage-und-Antwort-Runde wird Botschafterin Helene Budliger Artieda zusammen mit ihrem Team live Fragen von Schweizer Gemeindemitgliedern beantworten und über Neuigkeiten sowie über die aktuelle Situation in Thailand berichten. Die Fragen an die Botschafterin können bis Freitag, 18. Dezember per E-Mail oder als Facebook-Kommentar unter dem Post mit dem Hashtag #AskTheEmbassy eingereicht werden. Das virtuelle Rathaustreffen wird live auf der Facebookseite der Schweizerischen Botschaft übertragen. Eine Mitgliedschaft bei Facebook wird nicht benötigt.