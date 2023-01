Von: Björn Jahner | 04.01.23

BANGKOK: Die Schweizer Botschaft in Bangkok lädt ihre Landsleute zum nächsten virtuellen Rathaustreffen #AskTheEmbassy ein. Und zwar am:

Mittwoch, 11. Januar 2023 um 15.30 Uhr (thailändische Zeit)

Die virtuelle Rathaussitzung kann auf der Facebook-Seite der Schweizer Botschaft live verfolgt werden.

Auslandsschweizer in Thailand können ihre Fragen an Botschafter Pedro Zwahlen und Konsul Jacques Baudevin (Leiter des regionalen Konsularzentrums) bis Freitag, 6. Januar 2023 um 12.00 Uhr per E-Mail einreichen oder den Facebook-Beitrag mit dem Hashtag #AskTheEmbassy kommentieren.

Das Video des virtuellen Rathaustreffens wird im Anschluss wie gewohnt auf dem YouTube-Kanal Swiss Embassy Thailand verfügbar sein.