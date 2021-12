Virtuelles Rathaustreffen: #AskTheEmbassy

Von: Björn Jahner | 15.12.21

BANGKOK: Die schweizerische Botschaft in Bangkok und ihr regionales Konsularcenter laden alle Auslandsschweizer in Thailand zum nächsten virtuellen Rathaustreffen #AskTheEmbassy am Montag, 20. Dezember um 16.00 Uhr ein.

In dieser Live-Frage-und-Antwort-Runde wird I.E. Botschafterin Helene Budliger Artieda Fragen aus der Schweizer Community beantworten und über die aktuelle Situation in Thailand informieren.

Bitte reichen Sie Ihre Fragen bis Freitag, 17. Dezember um 12.00 Uhr per E-Mail ein oder kommentieren Sie den Facebook-Post mit dem Hashtag #AskTheEmbassy.

#AskTheEmbassy wird live auf der Facebook-Seite der Schweizer Botschaft in Bangkok übertragen. Es wird kein eigener Facebook-Account zur Teilnahme am virtuellen Rathaustreffen benötigt.