Von: Björn Jahner | 22.02.22

Beteiligen Sie sich am virtuellen Rathaustreffen der Schweizer Botschaft in Bangkok. Foto: Schweizer Botschaft Bangkok

BANGKOK: Die schweizerische Botschaft in Bangkok und ihr Regionales Konsularcenter laden ihre Landsleute wieder zum nächsten virtuellen Rathaustreffen ein, das am Montag, 28. Februar 2022 live auf der Facebook-Seite der Botschaft zu nachfolgenden Uhrzeiten übertragen wird:

15.30 Uhr: Myanmar

16.00 Uhr: Thailand, Kambodscha & Laos

17.00 Uhr: Malaysia

Es handelt sich diesmal um eine Spezialausgabe mit einem hochrangigen Gast aus der Schweiz: Der stellvertretende Staatssekretär und Direktor der Konsularischen Direktion Johannes Matyassy wird sich, zusammen mit I.E. Helene Budliger Artieda, Schweizer Botschafterin in Thailand, Kambodscha und Laos, direkt aus der Botschaft in Bangkok an seine Landsleute in Thailand, Kambodscha, Laos, Myanmar und Malaysia wenden.

Zur Information: Sie brauchen kein Facebook-Konto, um die Sitzung anzuschauen. Sie können einfach die Facebook-Seite der Botschaft am oben aufgeführten Termin besuchen. Wenn ein Fenster aufgeht, das Sie nach einer Anmeldung/Registrierung fragt, klicken Sie auf „Jetzt nicht“.