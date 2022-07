Von: Björn Jahner | 12.07.22

BANGKOK: Die Schweizerische Botschaft in Bangkok und ihr regionales Konsularzentrum laden ihre Landsleute in Thailand am Mittwoch, 13. Juli 2022 um 15.00 Uhr (thailändische Zeit) zur nächsten virtuellen Rathaussitzung ein.

Besuchen Sie die Facebook-Seite der Botschaft und verfolgen Sie die Sitzung live!

Für diese Sonderausgabe wird Botschafterin Helene Budliger Artieda einen besonderen Gast begrüßen: Duangjai Asawachintachit – Generalsekretärin des Thailand Board of Investment (BOI). Die Diskussion wird sich auf ein Thema konzentrieren, das für viele Menschen in der Schweizer Gemeinschaft in Thailand von zentraler Bedeutung ist: Das Langzeitaufenthaltsvisum.

Hinweis: Bitte teilen Sie keine persönlichen Daten im Facebook-Kommentarbereich oder während der Facebook-Life-Sitzung!

Ein Video von der Ausgabe wird nach der Sitzung online verfügbar sein.

Die Schweizerische Botschaft freut sich auf diesen Austausch.