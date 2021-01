BANGKOK: Das Fine Arts Department hat die Smartphone-App „AR Smart Heritage“ auf den Markt gebracht, mit der Besucher nationale Kulturerbestätten auf unterhaltsame Weise erkunden und dabei dank der virtuellen Unterstützung viele interessante Hintergrundinformationen erfahren können.

Das Besondere an der AR-Technik (von Engl.: „augmented reality“/ erweiterte Realität) ist, dass sie realen Objekten digitale Elemente hinzufügt, indem sie die Smartphone-Kamera nutzt. Große Bekanntheit erlangte AR-Technologie unter anderem durch das Smartphone-Game „Pokémon Go“.



Die App kann bisher in vier thailändischen Geschichtsparks angewendet werden: im Sukhothai Historical Park (10 Ruinen), Sri Satchanalai Historical Park (9 Orte), Kamphaeng Phet Historical Park (6 Orte) und Ayutthaya Historical Park (11 Ruinen).



Öffnet man die App und wählt einen der vier Geschichtsparks aus, werden auf einer Übersichtskarte alle Orte oder Ruinen in den Kulturerbestätten aufgezeigt, an denen die App Informationen mit AR-Technologie bereitstellt. Zum Beispiel, wie die jeweiligen Orte oder Ruinen in ihren glorreichen Jahren ausgesehen haben könnten, unter anderem der Wat Yai Chaimongkhon in Ayutthaya, Wat Si Chum und Wat Chang Lom in Sukhothai und Wat Phra Si Ariyabot in Kamphaeng Phet.



Alle Informationen über die historische Geschichte der Orte und Ruinen beruhen auf den Forschungsergebnissen von Professor Emeritus Santi Leksukhum, einem renommierten Experten für Kunstgeschichte und Archäologie. Sie sind sowohl auf Thai als auch auf Englisch aufrufbar, weshalb auch ausländische Urlauber und Residenten in Thailand ihre Freude mit der App haben werden, wenn sie einen der vier Geschichtsparks besuchen.



Die Anwendung verfügt darüber hinaus auch über einen Audio-Guide, der per QR-Code-Scan interessante Hintergrundinformationen zu den historischen Orten und Ruinen bietet. Die QR-Codes befinden sich auf Schildern vor den jeweiligen Sehenswürdigkeiten und können mit dem QR-Code-Reader der App schnell und einfach eingescannt werden, damit der Audio-Guide aktiviert wird.



AR Smart Heritage steht kostenlos für Android-Betriebssysteme bei Google Play und für iOS-Betriebssysteme im App Store zum Download bereit.