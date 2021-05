BANGKOK: Auch im zweiten Corona-Jahr lautet nach wie vor der Appell der Regierung an die Bevölkerung: „Bleiben Sie Zuhause!“ Wie in vielen anderen Ländern der Welt, die unter den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie leiden, wird das Konzept der Selbstisolation zuhause auch in Thailand als eine der effektivsten Waffen im Kampf gegen Covid-19 betrachtet. Viele Residenten in Bangkok gehen jedoch langsam die Ideen aus, wie sie die nun unbegrenzt zur Verfügung stehende Zeit am besten rumkriegen können. Viele sehnen sich besonders nach einem gehaltvollen kulturellen Angebot als Alternative zu Netflix, YouTube und Co.

Wie überall auf der Welt, quält auch Residenten in Bangkok ein Problem: Die Langeweile. In Selbstquarantäne zuhause oder im Homeoffice fällt vielen die Decke auf den Kopf. Verständlich, so genießt die thailändische Kapitale mit ihrem unerschöpflichen kulturellen Angebot und ihrer Veranstaltungsfülle in Nicht-Virus-Zeiten zu Recht den Ruf als „Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten“.

Die Redaktion hat den Kampf gegen die Langeweile aufgenommen und einige Empfehlungen zusammengestellt, mit denen sich ausländische Residenten die Zeit vertreiben können – natürlich auch außerhalb Bangkoks!

Deutsche Lieblingsbücher

GoetheLiest wurde von den Bibliotheken der Goethe-Institute in der Region SAN (Südostasien, Australien und Neuseeland) entwickelt. Präsentiert werden kurze Videoclips über deutschsprachige Bücher oder die Übersetzungen. Diese Clips kann man von überall auf seinem Smartphone oder von seinem Computer aufrufen.

Für jeden Clip werden inte­ressante Personen aus verschiedenen Bereichen eingeladen: Kulturschaffende, Übersetzer, Autoren, Professoren oder Deutschlernende lesen aus ihrem Lieblingsbuch vor. Was ist besonders an ihrer Auswahl? Was macht es lesenswert? Darüber findet man mehr in den jeweils fünfminutigen Clips oder greift das Buch selbst auf! Die verfügbaren Titel von „GoetheLiest“ sind in der digitalen Bibliothek ONLEIHE (https://bit.ly/2Qow3Ol) erhältlich.

Für deutsche Residenten in Bangkok, denen der Lesestoff in ihrer Landessprache ausgeht, ist die deutsche Bibliothek des Goethe-Instituts Thailand eine in dieser Form einmalige Einrichtung, die sie nicht missen möchten. Sie ist öffentlich zugänglich und die Benutzung von Büchern und Medien in der Bibliothek ist kostenlos, setzt jedoch eine Anmeldung voraus. Da die Einrichtung wegen der anhaltenden Coronavirus-Gefahr bis auf Weiteres geschlossen ist, wird sie durch die Onleihe ergänzt. In der digitalen Bibliothek stehen mehr als 35.000 deutschsprachige Medien als Download zur Verfügung. Kostenlos. Rund um die Uhr. Und von jedem Ort aus.

Musik und Kultur aus aller Welt

Wer sich nach einer musikalischen oder kulturellen Alternative zu YouTube sehnt, der kommt bei Kulturama auf seine Kosten. Weltweit stehen Kulturschaffende und Kulturinstitutionen angesichts von Corona vor existenziellen Herausforderungen: Museen und Theater sind auf unbestimmte Zeit geschlossen, Musiker können keine Konzerte geben, viele internationale Kulturveranstaltungen wurden aufgrund zahlreicher Grenzschließungen abgesagt. Digitale Formate bieten Künstlern und Kulturschaffenden derzeit die einzige Möglichkeit, ihre Arbeiten vor einem Publikum zu präsentieren.

„Kulturama“ bringt internationale Kultur ins Wohnzimmer: Hauskonzerte live aus Buenos Aires, Puppentheater aus der Küche oder Liveacts der Berliner Clubszene.

Virtueller Museumsbesuch

Das Museum Siam lässt sich auch virtuell vom heimischen Computer aus erkunden. Besichtigt werden können alle Räumlichkeiten des weltbekannten Bangkoker Entde­ckungsmuseums. Genauso wie live vor Ort kann man auch virtuell alle Dauerausstellungen in den drei Stockwerken des Gebäudes besichtigen und erhält Informationen zu allen Exponaten auf Englisch und Thai, die man mit der praktischen Zoom-Funktion aus nächster Nähe betrachten kann.

Wat Arun virtuell besichtigen

Auch den Wat Arun Ratchawararam kann man virtuell vom heimischen Computer oder natürlich auch von jedem anderen internetfähigen Gerät aus, wie Laptop, Smartphone oder Tablet, virtuell besichtigen.

Die eigens für die virtuelle Besichtigungstour lancierte Webseite bietet eine Übersichtskarte des Tempels, 360-Grad-Rundumblick und Videoclips, die über die Geschichte des „Tempels der Morgenröte“ informieren – leider bisher nur in Thai-Sprache.

Um den Rundgang zu beginnen, klickt man auf das Welt-Symbol, woraufhin eine interaktive Karte eingeblendet wird, die farbige Pins an einigen Attraktionen enthält. Klickt man auf die roten Pins, startet ein Videoclip mit Hintergrundinformationen zu dem jeweiligen Bauwerk. Per Klick auf die grünen Pins kann man den Außenbereich und das nahe Umfeld des Tempels mit 360-Grad-Ansicht erkunden. Über die blauen Pins öffnet man die 360-Grad-Ansicht für die Innenräume der fünf Hauptgebäude des Wat Arun, wie die Ordinationshalle (ubosot). Über eine praktische Zoom-Funktion lassen sich die detailreichen Wandgemälde aus nächster Nähe betrachten. Einziger Wermutstropfen: Leider verfügt die Webseite über keine Audio- oder Textanleitungen.