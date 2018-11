Von: Björn Jahner | 07.11.18

PATTAYA: Die bei westlichen Ausländern beliebte Supermarktkette Villa Market eröffnet am Samstag, 10. November eine neue Filiale in Pattaya.

Sie ist verkehrsgünstig gelegen im neuen Einkaufszentrum Little Walk Pattaya an der Sukhumvit Road, kurz der Pattaya-Klang-Kreuzung, in Fahrtrichtung Sattahip. Villa Market führt eine große Auswahl an importierten, westlichen Lebensmitteln im Sortiment und vollzieht strenge Qualitätskontrollen für seine im Angebot stehenden Fleischwaren, Meeresfrüchte sowie Obst und Gemüse. Öffnungszeiten: täglich, 10 bis 22 Uhr.