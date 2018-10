Vietnams Ex-Generalsekretär Do Muoi mit 101 Jahren gestorben

Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.18

HANOI (dpa) - Der ehemalige vietnamesische Staats- und Regierungschef Do Muoi ist tot. Der ehemalige Generalsekretär der Kommunistischen Partei starb am Montag im Alter von 101 Jahren kurz vor Mitternacht in einem Militärkrankenhaus im Schlaf, wie die Regierung des südostasiatischen Landes am Dienstag mitteilte. Muoi war einer der ältesten noch lebenden ehemaligen Staats- und Regierungschefs weltweit.

Als Sohn einer Bauernfamilie hatte er in den 1940er und 1950er Jahren gegen die französische Kolonialmacht gekämpft. Nach dem Ende des Vietnam-Kriegs kletterte Muoi in den Rängen der Kommunistischen Partei nach oben. 1988 wurde er Premierminister. Drei Jahre später machte ihn die Partei dann zum Generalsekretär, was er bis 1997 blieb.

Muoi gehörte in dem kommunistischen Einparteienstaat zu den konservativen Kräften innerhalb der Führungsschicht. Er trat für marktwirtschaftliche Reformen ein, ohne das politische System grundsätzlich zu verändern. In den vergangenen Jahren war er nur noch selten in der Öffentlichkeit aufgetreten.