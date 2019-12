Written by: Redaktion DER FARANG | 17/12/2019

PATTAYA: Vor den Augen zahlreicher ausländischer Touristen haben sich vier Vietnamesen bei einem heftigen Streit mit Messern teils schwer verletzt.

Der Vorfall ereignete sich bereits am letzten Sonntag gegen 23.30 Uhr in einem Barviertel. Als Polizei und Sanitäter eintrafen, fanden sie drei Männer mit erheblichen Schnitt- und Stichwunden vor. Sie wurden vor Ort ärztlich versorgt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Vietnamesen hatten als Straßenhändler an Essständen gearbeitet. Ein vierter Vietnamese, ein Obsthändler, war geflüchtet und hatte seinen Karren mitten auf der Straße stehen lassen. Zeugen sagten aus, die vier Männer hätten sich gestritten und dann zu Messern gegriffen. Touristen in Bierlokalen verfolgten die Auseinandersetzung, mehrere gerieten in Panik und rannten davon. Nach Angaben der Polizei hatten die Vietnamesen illegal gearbeitet, da Ausländer in Thailand nicht als Straßenhändler Geld verdienen dürfen.