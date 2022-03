PHANG-NGA: Ein vietnamesischer Mann wurde auf hoher See aus einem Schlauchboot gerettet, nachdem er allein in Richtung Indien gepaddelt war, um seine Frau wiederzusehen, von der er seit dem Ausbruch der Pandemie getrennt war.

Ein Vertreter der Dritten Flotte der Königlich Thailändischen Marine sagte auf einer Pressekonferenz, dass Panya P., Steuermann des Fischerbootes Tor Khrong Phet Rung Ruang, am Mittwoch um 11.50 Uhr meldete, dass ein Mann in einem Schlauchboot etwa 14 Kilometer vor den Similan-Inseln und etwa 80 Kilometer vor Phang-nga gesehen wurde. Auf dem Schlauchboot befanden sich eine Trinkwasserflasche und ein Koffer.

Matrosen und Meerespark-Ranger fmachten sich auf die Suche nach dem Mann und erreichten das Fischerboot um 12.45 Uhr. Dort fanden sie Ho Hoang H., 37, auf einem Gummiboot, das an das Fischerboot gebunden war. In dem 2,5 Meter langen Boot befanden sich eine fast leere Flasche Trinkwasser, etwa 10 Päckchen Instantnudeln und ein Koffer.

Der Vietnamese erklärte, er wollte nach Indien paddeln, um seine indische Frau in Mumbai zu treffen. Er sagte, sie hätten vor zwei Jahren geheiratet, seien aber durch die Covid-19-Pandemie getrennt worden.

Der Mann sagte, er sei am 2. März aus Ho-Chi-Minh-Stadt am internationalen Flughafen Suvarnabhumi gelandet, von wo aus er eigentlich einen anderen Flug nach Indien antzreten wollte, jedoch kein Visum erhielt. Stattdessen nahm er den Bus von Bangkok nach Phuket und kaufte das Schlauchboot. Am 5. März ließ er es zu Wasser, um nach Indien zu paddeln – etwa 2.000 Kilometer entfernt. Fischer fanden ihn, nachdem er 18 Nächte allein auf dem Meer verbracht hatte.

Beamte brachten ihn in das Büro des Mu-Ko-Similan-Nationalparks in Phang-nga, um weitere Hilfe zu organisieren.