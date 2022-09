PHUKET: Am 1. September wurde auf dem Phuket International Airport im Süden des Landes der Erstflug von Vietnam Airlines von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Phuket begrüßt.

Flug VN9625 auf der Strecke SGN–HKT landete am 1. September 2022 um 11.00 Uhr und wurde am Gate 15 von Flughafendirektor Monchai Tanod, Kanyarat Suthipatanakit, stellvertretender Direktor der Business Support Line des Airports, anderen Flughafenmitarbeitern und Vertretern der Airline begrüßt.

Foto: Phuket Info Center

Gemeinsam überreichten sie den 161 Passagieren, die das Flugzeug verließen, wasserdichte Geschenktüten mit der Aufschrift „HKT We Care“.

Eine weitere Begrüßung erfolgte in der Ankunftshalle am Gate 1 vom Phuket Office der Tourism Authority of Thailand (TAT).

Das Begrüßungskomitee wurde geleitet von Phakin Sirichan, Direktor der Flughafenabteilung von Phuket, Dao Truong Luu, General Manager von Vietnam Airlines in Thailand, Führungskräften des Flughafens Phuket sowie von Vertretern von Fluggesellschaften und Bodendienstunternehmen von Airports of Thailand (AOTGA).