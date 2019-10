Vierter Golfplatz am Siam Country Club

Von: Redaktion DER FARANG | 11.10.19

PATTAYA: Die Siam Motors Group errichtet ihren vierten Golfplatz auf dem Gelände des Siam Country Clubs vor den Toren Pattayas.

„Rolling Hills“ entsteht mit 18 Löchern bei einer Investition von 2.122 Millionen Baht auf einem 600 Rai großen Areal unter dem Konzept des traditionellen Naturdesigns. Der von Schmidt-Curley Design Inc., einem weltberühmten Unternehmen, entworfene neue Golfplatz unter dem Namen „Siam Country Club Pattaya Rolling Hills" wird mit Sicherheit einer der besten Golfplätze Thailands. Er wird den wachsenden Anforderungen von Golfliebhabern weltweit gerecht und soll die Tourismus- und Sportdestination Pattaya fördern. Der Platz wird im Januar 2020 eröffnet. Am Siam Country Club stehen Golfspielern dann vier Plätze mit 81 Löchern zur Verfügung, mithin die größte Golfanlage in Thailand.