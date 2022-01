Vierte Impfung in Thailands „Sandbox“-Zielen

BANGKOK: Das Ministerium für öffentliche Gesundheit arbeitet an einem Plan für die Verabreichung der vierten Covid-19-Impfung ab Februar in Gebieten mit hohem Touristenaufkommen und hohen Infektionsraten.

Mit der zweiten Auffrischungsimpfung soll die Immunität der Bevölkerung aufrechterhalten werden, insbesondere gegen die Omikron-Variante, erklärte ein Sprecher des Ministeriums der Presse.



Die vierte Impfkampagne soll voraussichtlich zuerst in den „Sandbox“-Destinationen Phuket, Surat Thani (einschließlich Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao), Krabi und Phang Nga durchgeführt werden sowie in den touristischen „Blue Zones“ in den Provinzen Bangkok, Chonburi (einschließlich Pattaya), Samut Prakan, Nonthaburi, Kanchanaburi und Pathum Thani.



Darüber hinaus wird in Erwägung gezogen, dass Personen, die zwei Dosen Sinovac erhalten haben, gefolgt von einer AstraZeneca-Auffrischungsimpfung, eine AstraZeneca-Dosis als vierte Impfung erhalten.



Personen, die zwei Impfdosen AstraZeneca erhalten haben, gefolgt von einer Pfizer-Auffrischungsimpfung, sollten den Pfizer-Impfstoff ebenfalls bei der vierten Impfung erhalten, empfiehlt das Ministerium.