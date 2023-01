Vierjährige Deutsche beim Skifahren schwer verletzt

INNSBRUCK: Eine Vierjährige aus Deutschland ist bei einer Skistunde in Tirol in Österreich schwer verletzt worden.

Das Mädchen war am Freitag in Jerzens im Skigebiet Hochzeiger mit einer 17-jährigen deutschen Skilehrerin und vier weiteren Kindern unterwegs, wie die Polizei Tirols berichtete. Ein Sechsjähriger habe auf einer blauen Piste an einer eisigen Stelle die Kontrolle verloren, sei in die Vierjährige hineingerutscht und zusammen mit ihr gestürzt. Die Kleine habe sich das Bein verdreht und sei mit einem Notarzt-Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Woher das Mädchen stammte, teilte die Polizei nicht mit.