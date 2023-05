Foto: The Nation

BANGKOK: Nach Aussage des Livestock Development Department haben die „Inspector Beagles“ entscheidend dazu beigetragen, den Schmuggel von Fleisch nach Thailand über den internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok zu unterbinden.

Im Dezember letzten Jahres vereitelten die vierbeinigen Spürnasen der Behörden 17 Versuche, Fleisch in das Königreich zu schmuggeln, was zur Beschlagnahmung von 64,8 Kilogramm illegalen Fleisches im Wert von 32.995 Baht führte, so die Behörde.

Die 14 Beagles sind im Gebäude für ankommende Passagiere des internationalen Flughafens Suvarnabhumi stationiert, werden aber gelegentlich auch für Sondereinsätze an anderen Flughäfen eingesetzt.

Nach Angaben der Ermittler wird das meiste Fleisch illegal aus Russland und Vietnam eingeführt.

Sie wiesen auf einen Fall hin, der am 6. Dezember letzten Jahres zu einer Verhaftung führte. Ein Beagle entdeckte sechs Pakete mit 9 kg Schweinefleischwürsten und drei weitere Pakete mit Schweinefleisch, die von einem vietnamesischen Staatsbürger aus Moskau geschmuggelt wurden, so die Beamten.

Das Team der „Inspector Beagles“ wurde 2012 ins Leben gerufen. Es ist wichtig, um die Ausbreitung ausländischer Tierseuchen zu verhindern und der Welt zu zeigen, dass Thailand in der Lage ist, Tierkrankheiten zu kontrollieren, betonten die Beamten.