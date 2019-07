Vier Wanderer sterben bei Überschwemmung in China

Von: Redaktion DER FARANG | 22.07.19

PEKING (dpa) - Bei einer Überschwemmung im Südosten Chinas sind vier Wanderer ums Leben gekommen.

Wie lokale Behörden in der Provinz Jiangxi am Montag mitteilten, kam es zu der plötzlichen Überschwemmung, als in einem bergigen Gebiet am Sonntag ein Regensturm wütete. Etwa 280 Menschen, die verschiedenen Reisegruppen angehörten, wurden zeitweise eingeschlossen, aber später gerettet. Vor allem im südlichen Teil des Landes kommt es in den Sommermonaten immer wieder zu Überschwemmungen, die zahlreiche Opfer und hohe ökonomische Schäden zur Folge haben. Auch bei Erdrutschen sterben immer wieder Menschen.