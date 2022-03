Vier Verletzte bei Bombenanschlag

Von: Björn Jahner | 28.03.22

Foto: The Nation

NARATHIWAT: Bei einem Bombenanschlag im Bezirk Si Sakhon in Narathiwat im tiefen Süden des Landes wurden am Samstag in den Abendstunden ein Soldat und drei Ranger verletzt.

Der Polizeichef des Bezirks Pol Colonel Chalong Rattanapakdee wurde gegen 18.50 Uhr informiert, dass ein Armee-Pick-up Opfer eines Bombenanschlags wurde, im Zuge dessen vier Soldaten verletzt und das Fahrzeug schwer beschädigt wurde.

Die Explosion hatte auch einen Baum umgerissen, der die Straße versperrte, und es wurden Bombensplitter auf der Straße und in den Büschen am Straßenrand entdeckt. Die vier verletzten Ranger wurden zur Behandlung ins Krankenhaus von Si Sakhon gebracht.

Die Soldaten und Ranger befanden sich auf dem Weg zur Siegerehrung eines Fußballspiels im Unterbezirk Choeng Khiri von Si Sakhon, als sich der Anschlag ereignete. Sie waren in zwei Pick-up-Trucks unterwegs, wobei der vorausfahrende von der Bombe getroffen wurde. Die Soldaten des zweiten Lastwagens begannen daraufhin, in den angrenzenden Wald zu schießen, um die Angreifer zu verjagen.

Der Vorfall wird noch untersucht, und die Behörden haben noch nicht bestätigt, ob es sich um einen Angriff von Aufständischen handelt.

Narathiwat ist eine der vier Provinzen im tiefen Süden Thailands, die seit 1948 von Gewalt muslimischer Separatistengruppen heimgesucht wird.