Vier Tote und 31 Vermisste nach Bootsunglück in Indonesien

Von: Redaktion DER FARANG | 02.08.19

JAKARTA (dpa) - Bei einem Bootsunglück in Indonesien sind vor der Insel Borneo möglicherweise rund drei Dutzend Menschen ums Leben gekommen.



Nach Angaben der Rettungsdienste wurden am Freitag vier Tote geborgen. 31 Insassen des Bootes wurden noch vermisst. Nach einem Bericht des Online-Nachrichtenportals Kompas konnten nur zwei gerettet werden.

Das Unglück ereignete sich nach diesen Angaben bereits am Dienstag in der Nähe der Insel Matasiri im Süden von Borneo. Weil kein Notruf gesendet worden sei, seien die Rettungsdienste aber erst am Freitag aktiv geworden, sagte ein Sprecher. Möglicherweise sei der Notruf an Bord des Bootes defekt gewesen.

In Indonesien - viertgrößter Staat der Welt aus mehr als 17.000 Inseln - kommt es wieder zu Bootsunglücken.