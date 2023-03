Vier Tote bei UnfÃ¤llen kurz hintereinander auf A3

EMMERICH: Vier Menschen sind bei kurz aufeinander folgenden Unfällen auf A3 bei Emmerich am Niederrhein ums Leben gekommen - darunter auch ein Ersthelfer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam am Sonntagvormittag zunächst ein Auto mit zwei Insassen ins Schleudern und danach von der Fahrbahn ab. Der Fahrer eines folgende Autos habe angehalten, um den Insassen zu helfen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Düsseldorf. Kurz danach krachte ein drittes Auto in die Leitplanke und erfasste alle Beteiligten.

Sowohl der Fahrer des dritten Autos als auch alle drei anderen Menschen kamen ums Leben, der Beifahrer im dritten Auto erlitt leichte Verletzungen.

Die Unfallursache muss nun im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden - starker Regen könnte eine Rolle gespielt haben, hieß es von der Polizei. Hinweise auf ein illegales Autorennen gebe es nicht, sagte der Polizeisprecher.

Alle drei Autos hatten niederländische Zulassungen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Insassen um Niederländer handelt, vermutlich auch um eine Gruppe, hieß es.

Rettungshubschrauber, Notärzte und Krankenwagen waren den Angaben zufolge im Einsatz. Der Autobahnabschnitt Richtung Köln wurde voll gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten am späten Nachmittag an.