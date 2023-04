CHONBURI: Am Samstag (8. April 2023) ereignete sich auf der Autobahn 7 in der Provinz Chonburi eine Tragödie, als ein mit ausländischen Arbeitern besetzter Kleinbus mit dem Heck eines Anhängers kollidierte, was vier Todesopfer, darunter eine schwangere Frau, und neun Verletzte zur Folge hatte.

Leutnant Puwadecha Chuemarn von der Ermittlungsabteilung der Autobahnpolizei erhielt eine Meldung über den Unfall und eilte zum Unfallort bei Kilometer 82+500, wo er einen schwer beschädigten weißen Toyota Commuter Minibus mit dem Kennzeichen 34-2478 aus Bangkok entdeckte, berichtete Daily News.

Der Kleinbus war mit einem 18-Rad-Anhänger kollidiert, der einen Container mit den Kennzeichen 79-9606 und 79-1772 geladen hatte.

Bei der Inspektion stellten die Rettungskräfte fest, dass der Fahrer und mehrere Fahrgäste in dem Kleinbus eingeklemmt waren.

Mit Hilfe von Schneidegeräten wurden sie befreit, aber es wurden vier Todesopfer bestätigt, darunter der Fahrer, 55 Jahre alt, und drei ausländische Arbeiterinnen, von denen eine schwanger war.

Neun weitere ausländische Arbeitnehmer wurden verletzt, fünf davon in kritischem Zustand, und wurden zur sofortigen Behandlung in das Krankenhaus von Chonburi gebracht.

Die Polizei, die den Vorfall untersucht, vermutet, dass der Fahrer möglicherweise am Steuer eingeschlafen ist, was zu dem tödlichen Zusammenstoß führte. Die Ermittlungen dauern an.